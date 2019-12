-"Büyük Ankara Sirki" bayramda başlıyor ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesinin, geleneksel ''Büyük Ankara Sirki'' bu yıl da Kurban Bayramı'nın 2. gününe denk gelen 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren Başkentlilerle buluşacak. Belediyenin bu yıl 13. kez başkentlilerle buluşturacağı sirk, at üstünde gerçekleştirilen kıvrak gösterilerden palyaçolara, izleyiciyi büyüleyen transformasyon gösterisinden jonglör ve tehlikeli hava akrobasisine, ip cambazlarından yetenekleri ile şaşırtan kaplan, leopar ve ayılara kadar pek çok gösterisiyle yine izleyenlere keyif dolu saatler yaşatacak. Başkentli çocukların heyecan ve merakla izlediği, büyüklerin ise keyifle seyrettiği, eksiksiz bir organizasyon olan dev kadrolu Büyük Ankara Sirki, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değişik, ilginç ve inanılması zor gösterilerini Karşıyaka ASKİ Spor Salonu'nda açacağı sahnesiyle Başkentlilere sunacak. Aylar öncesinden çalışmalarına başlanan ve Başkentli çocuklara çifte bayram yaşatacak olan dev Sirk, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 7 Kasım'da saat 14.00 ve 18.00'de iki ayrı seans halinde Ankaralılara ''Merhaba'' diyecek. Halka açık gösterilerin açılışı 7 Kasım Pazartesi günü yapıldıktan sonra Kurban Bayramı'na özel, bayramın 3. ve 4. günleri olan 8 ve 9 Kasım'da da her gün iki seans halinde gösterilerini sürdürecek olan Büyük Ankara Sirki'ni Başkentliler, yaklaşık iki ay boyunca her cumartesi ve pazar günleri saat 14.00 ve 18.00'de ücretsiz olarak izleyebilecek. Sirklerin şüphesiz en büyük müdavimleri olan çocuklar da bu unutulmaz eğlenceyi ayrıcalıklı olarak yaşayabilecekler. Pazartesi günü hariç, hafta içi her gün saat 13.00'te okullara sunulacak gösterilerle Büyük Ankara Sirki, tüm Başkentli çocukların gönüllerini fethedecek. Ankaralıların, gösterilere sorunsuz ulaşabilmeleri için ücretsiz düzenlenen otobüs seferleri aynı şekilde hafta içi gösteriye katılan okullar için de geçerli olacak. Okulundan otobüsle alınan öğrenciler yine okullarına ücretsiz otobüs seferleriyle teslim edilecek.