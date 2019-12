-"BURSA DAHA FAZLA TURİST CELBEDEBİLİR" BURSA (A.A) - 24.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Böyle bir şehir 'yeşil Bursa' olarak anılıyorsa tarih ve kültür kimliği ön plana çıkıyorsa barındırdığı insan unsuruyla fevkalade kalitesiyle, İstanbul'a yakınlık eğer bir avantajsa ulaşım konusunda mevcut engeller aşılmak suretiyle Bursa'nın bir Roma gibi, Floransa gibi, Barselona gibi ülkesinden çok daha fazla turist celbedebilen bir bölge olacağını düşünüyorum'' dedi. Arınç, BUSİAD Evi'nde düzenlenen Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıya davet edildiği, dernek üyeleriyle tanışma ve görüşme imkanı bulduğu için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapacağını her şeyin saate bağlandığını belirten Arınç, şunları söyledi: ''Bunu söyleyince aklıma güzel bir olay geldi. Bakanların sorumlu oldukları bölgeler var. Benim sorumlu olduklarımdan birisi Uganda, Malezya, Moğolistan, Yemen ve birkaç tane daha var. Uganda'ya gitmiştim, oranın yerlileri bir akşam yemeğinde müzik gösterisi yapıyorlar. Onlar ritm tutarak, dans etmeyi çok seviyorlar. Akşam başladıklarına sabaha kadar devam ederlermiş. 'Ne kadar daha devam edecek?' diye sordum. 'Siz ne kadar isterseniz' dediler. 'O zaman saat 21.30'ta bitsin' dedim. Yine akşam saatiydi. Hopladılar, zıpladılar, başlarında kabile şefi gibi bir adam var, o 'zınk' diye durdu. Tabii biz beyaz adam görünümündeyiz. Onların hepsi Afrikalı. Dedi ki, 'Beyler 21.30'da bitirmemizi istediler, işte beyaz adam böyledir, bizim zamanımız var onların saati var'. Çok güzel bir söz, hoşuma gitti. Bazen iki gün tepindikleri olurmuş. Hoplarlar, zıplarlar tangır tungur çalıyorlar. Dansı yaparken bütün dünyayı unutuyorlar. Zamanı, saati tanımıyorlar. Biz de saate bağlıyız. Bursa'da sanayi, üretim, ihracat ve her şey saatle politika da öyle...'' -25 MAYIS ARINÇ'IN DOĞUM GÜNÜ- Arınç, kendisini tanıttığı konuşmanın bir bölümünde, ''Beni tanıyorsunuz, kavgacı, hırçın kişiliği olan bir adam, belli bir siyasi görüşten yetişmiş, keskin düşünceleri olan. Ben üniversite son sınıftan bu yana siyasetle tanışmış ve içinden bir türlü çıkamamış insanım. Doğum yerim Bursa Demirtaş ve birkaç gün sonra doğum günüm var. 25 Mayıs 1948'de doğdum'' dedi. Bülent Arınç, dört kardeş olduklarını belirterek, ''Her birimiz farklı yerlerde doğmuşuz. Biri Van, biri Antalya, biri başka bir yer doğumlu. İki yıl burada, sonra Susurluk, Ayvalık ve oradan Elazığ'a tayin olmuşuz. 1960'ın Mayıs ayından sonra Manisa'da kaldık. Gözümü orada açtım. 1974'te avukatlığa başladım. İl başkanlıkları, ilçe başkanlıkları yaptım. 1995'de parlamentoya girdim. Siyasi hayatım halen devam ediyor'' diye konuştu. Derneğin taleplerini dinlediğini ve bunların yazılı olarak rapor halinde sunulmasını istediğini vurgulayan Arınç, şöyle konuştu: ''Taleplerin bazılarını kısa notlar almaya çalıştım. Bazı düşüncelerimizin örtüştüğünü görmek beni mutlu etti. Geldiğimden bu yana turizm üzerinde duruyorum. Sanayileşmenin doyma noktasına geldiğini ben de kabul ediyorum. Ulaşım konusunda Bursa'nın çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Tarih, kültür kimliğinin daha çok ön plana gelmesi gerektiğini, gerçekten ben de düşünüyorum. Bunlar, sizin bugüne kadar hazırladığınız, kamuoyunda konuşulan, bizim önümüze raporlar haline getirilen bilgilerden kaynaklanabilir. Birkaç kez televizyonda da söyledim,; Bursa gibi tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok eserleri içinde barındırmış, sadece Osmanlı dönemi olarak yeni Cumhuriyet dönemi olarak değil, daha öncesinden her varlığıyla bizi bugünlere ulaştırmış büyük medeniyetlerin izlerini görmek mümkün.'' -''BURSA, FLORANSA, ROMA, BARSELONA GİBİ OLABİLİR''- Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması gerektiğine dikkati çeken Arınç, ''Böyle bir şehir 'yeşil Bursa' olarak anılıyorsa tarih ve kültür kimliği ön plana çıkıyorsa barındırdığı insan unsuruyla fevkalade kalitesiyle İstanbul'a yakınlık eğer bir avantajsa ulaşım konusunda mevcut engeller aşılmak suretiyle Bursa'nın bir Roma gibi, Floransa gibi Barcelona gibi ülkesinden çok daha fazla turist celbedebilen bir bölge olacağını düşünüyorum'' dedi. Kayıtlara baktığını ve Bursa'ya yılda 500 bin civarında turist geldiğini anlatan Arınç, ''Bu çok düşük rakam. Örneğin Antakya, Suriye'ye yakın olmasının yanında özelliklerini daha çok ön plana çıkarmış. Havaalanı güçlü çalışıyor. Oraya yeni terminal binası yapıldı. Günde 30'a yakın uçak inip kalkıyor. Bizim Bursa'da, havaalanı noktasında imkanlarımız çok kısıtlı. Sadece Ankara bağlantılı uçuş yapmanın, sadece yaz aylarında Avrupa'ya iki merkeze uçuş yapmanın Bursa'yı ayağa kaldırması mümkün değil'' diye konuştu. -THY VE HAVAYOLU ULAŞIMI- Arınç, havaalanlarının çok verimli haline getirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: ''THY genel müdürü ile görüşmemiz olmuştu. Türkiye'de böyle havaalanları var. İç hat seferlerinde biraz daha küçük gövdeli uçaklarla bağlantı kurmak istiyorlar. '10 tane uçak alacağız' demişlerdi. Bursa'dan, Maş'a, Diyarbakır'a, Samsun'a uçak seferi koyabilsek, Trabzon'a tarifeli bir sefer koyabilsek, 60-70 kişilik uçaklarla fevkalade doluluk olacağını düşünüyorum. Bulgaristan'dan başlamak üzere Balkan ülkelerinin pek çoğuna seferler yapılabilir. THY, dünyada prestij haline, büyük marka haline geldi. 2002'ye göre yolcu sayımız 20 misli artı. 2 milyondan 30 milyonun üzerine çıktığını sanıyorum. İyi bir yönetimle iyi bir finans yönetimiyle krizlerden yararlanmayı bilen, sponsorluklarla verdiği reklamlarla dünya markası haline gelen THY ile karşı karşıyayız. Sadece THY yok, pek çok uçaklar ülkenin her merkezine uçuyorlar. İzmir bağlantılı uçuş yapan Sun Ekspres diye bir firmayı çok beğenirim. Ne zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gidecek olsam, İzmir'den sefer vardır. Günde iki kez Van'a non-stop, 1 saat 50 dakikada. Günde bir kez Muş'a, bir kez Diyarbakır'a, Trabzon'a... Bazı hatlarda ikişer defa. Aynı firma yurt dışında 30'dan fazla merkeze İzmir bağlantılı uçuyor. Uçaktaki yolcu profilinin değişmesinden de mutluyum. Herkes rahatlıkla binip kendi memleketine uçakla gidebilir haline geldi.'' Bülent Arınç, Bursa'da termal kaynaklarla ilgili hazırlanmış proje olduğunu belirterek, termal turizm bölgesi olarak belli bir bölgenin geliştirilmesi konusunda detaylı bir çalışma yapıldığını söyledi.