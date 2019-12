-"BÜROKRATLARA BALLI GEZİ" HABERİNE AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, ''Bürokratlara Ballı Gezi'' başlığıyla bir gazetede yer alan haber ve habere ilişkin soru önergesinde yer alanların, ''Hiçbir izan ve insafa sığmayan çirkin iftiralar'' olduğunu belirtti. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, önceki gün Sözcü Gazetesi'nde ''Bürokratlara Ballı Gezi'' başlığıyla yer alan ve CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın soru önergesine konu olan haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu haberde ve habere konu soru önergesinde; ''Okullara alınacak bilgisayar ve akıllı tahta ihalesi öncesinde, ürünlerini tanıtmak isteyen özel firma ve şirketlerin Bakanlık bürokratları ile danışmanlarını yurt dışına götürdüğü, bununla da kalmayıp kendilerine çeşitli hediyeler verdikleri''nin iddia edildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, ''Hiçbir izan ve insafa sığmayan bu çirkin iftiralar, 'çamur at, izi kalsın' niyetini ortaya koymaktan öteye bir anlam taşımamaktadır'' denildi. Okullara alınacak bilgisayar ve akıllı tahtalar için Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihaleleri Milli Eğitim Bakanlığı değil, Ulaştırma Bakanlığının gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, ayrıca, habere konu edilen Japonya ve Güney Kore çalışma ziyaretlerinin masraflarının, Türk Telekom Sebit A.Ş. tarafından karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, çalışma ziyaretlerinin, 20 Aralık 2008 tarihli ve tam adı ''Türk Telekom Tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türk Telekom İştiraki Sebit'e Ait Olan Vitamin Eğitim Yazılımlarının Satışından Elde Edilen Gelirlerin Toplamının Yüzde 10'una Tekabül Eden Tutar Kadar Ayni Yardım veya Eğitim Faaliyetlerinin Sunumuna İlişkin Hizmetlerin Temininin Bağışına İlişkin Bağış Vaadinin Kabulü'' olan protokol kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu protokolün; ARGE çalışmaları, inceleme ziyaretleri ve araştırma raporları hazırlanması gibi çeşitli organizasyon ve çalışmaların masraflarını Bakanlığa herhangi bir maddi yük getirmeksizin karşılamayı taahhüt ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Japonya ve Güney Kore'ye çalışma ziyaretlerinin ise bilişim teknolojileri, teknolojinin eğitimde kullanımı, eğitimde ölçme ve değerlendirme gibi konularda eğitim bakanlıkları ve ilgili sektör temsilcileriyle resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, ziyaret kapsamında her iki ülkenin eğitim bakanlıkları ile eğitim sistemleri, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanarak ders anlatabilmesine yönelik çalışmaları, ölçme ve değerlendirme, uzaktan eğitim sistemleri, e-öğrenme nesnelerinin geliştirilmesi gibi eğitim politikalarının değerlendirildiği belirtildi. İki ülkede farklı eğitim seviyelerindeki okullara konuyla ilgili inceleme ziyaretleri yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Anlaşılacağı üzere, ortada ne Bakanlık bürokratlarının yurt dışı masraflarını karşılayan bilgisayar firmaları ne de gazete ve milletvekilinin 'hediye' diye tanımladığı, Bakanlığımızın ise ancak 'rüşvet' olarak tanımlayabileceği şeyler vardır! Yukarıda kamuoyuyla paylaştığımız tüm bilgiler, haber yayınlanmadan önce Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ile de paylaşılmış, buna rağmen gazete, haberi çarpıtarak ve insanları zan altında bırakarak yapmayı tercih etmiştir. Sayın milletvekili de konuyu Bakanlığımız kanalıyla araştırmadan, sadece basında çıkan şekliyle hiç vakit kaybetmeksizin soru önergesine konu etmiştir. Bu haber ve soru önergesi vesilesi ile bir kez daha belirtiriz ki, Bakanlığımız ihaleler başta olmak üzere her konuda son derece şeffaf bir politika izlemektedir. Buna rağmen, bürokratlarımızı ve dolaylı olarak Sayın Bakanımızı zan altında bırakacak haber, yorum ve imalar açıklamamızın başında da ifade ettiğimiz gibi 'çamur at, izi kalsın' sözünden öteye bir anlam taşımamaktadır. Sayın Milletvekilinin soru önergesine cevabımız resmi yollarla ayrıca da verilecektir.''