-"Burak A"ya yardımlar yükleniyor İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Yardım malzemelerini yükleme işleminin tamamlanmasının ardından Somali'ye gönderilecek Türk bandıralı yardım gemisi ''Burak A''ya yükleme işleminin başlatılması nedeniyle, Avcılar Ambarlı limanında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte gelen Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türk Kızılayı Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akar ve AFAT Başkan Vekili Ejder Kaya karşıladı. Bozdağ ve Mutlu, yardım gemisine çıkarak yetkililerden hazırlıklar ile ilgili bilgi aldı. Bozdağ, Somali'de yaşanan sıkıntının sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin sorumluluğu altında yaşandığını ifade ederek, ''Hiç kimse 'Somali bize uzak'' diyerek kendisini yaşanan sıkıntılardan uzak göremez. Somali'de yaşanan sıkıntı dünyanın bütün ülkelerinin ve milletlerinin bize göre ortak ayıbı ve kusurudur'' diye konuştu. Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın, perşembe gününü cumaya bağlayan gece eşi Emine Erdoğan ile Somali'ye gideceğini belirterek, ''Başbakanımız ve değerli eşi, orada yaşanan insanlık dramına bütün dünyanın dikkatini bir kez daha çekecek. Bu konudaki hassasiyetini göstererek, bütün insanlığı ve ülkeleri bu sıkıntı karşısında duyarlı olmaya davet edecek. Oraya yapılan yardımların doğru olması için Somali ve Türkiye'li yetkili makamlar sürekli görüşüyorlar. Onlardan alınan listeler doğrultusunda Türkiye yardımlarını yönlendiriyor. Ayrıca, orada Türk Kızılayı, AFAD, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi pek çok kuruluşun yetkilileri var'' dedi. -İSTANBUL VALİSİ MUTLU- İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da ''Gönül böyle bir töreni yapmayı istemezdi. Farklı bir etkinlikle bir arada olalım isterdi. Ama Somali'ye yardım konvoyunu uğurlamak için buradayız'' dedi. Açlık ve kuraklık nedeniyle sıkıntı içerisindeki insanlara yardım eli uzatan ''hamiyetperver Türk milletine'', Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a şükran duygularını dile getiren Mutlu, Türk milletinin dünyanın neresinde olursa olsun o acıyı yüreğinde hissettiğini belirtti. Mutlu, ''Türk halkı Somali'deki acıyı da en derinden hissederek dost elini uzatmak için seferber olmuştur. Bu gemi, en kısa sürede Somali'ye vararak insanların acılarını hafifletecek. Ülkemizde ve dünyada insanların hiçbir acı çekmeyecekleri dünya özlemimiz için dua ediyorum'' diye konuştu. Öte yandan, gemiyi hazırlayan HAY Gemi İşletmelerinden Mustafa Hazer de AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD yetkililerinin kendilerine böyle bir yardım için teklifte bulunduğunu, kendilerinin de hiç düşünmeden yardımı kabul ettiklerini söyledi. TİKA, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle yükün özellikleri hakkında görüştüklerini kaydeden Hazer, 7 bin tonluk kuru yük gemisinin hacimden dolayı 4 bin 500 ton yük alabileceğini ifade etti. Hazer, geminin salı günü yola çıkmasının planlandığını, gemi yolculuğunun hava durumuna göre en fazla 18 gün süreceğini, Süveyş Kanalı, Aden Körfezi ve Mogadişu güzergahını izleyeceklerini kaydetti. Yardım gemisine Türk Kızılayı'nca çadır, battaniye, hijyen malzemeleri, temel gıda maddeleri ve bölgede ihtiyaç duyulan 1 forklift, 4 pikap, 1 tam donanımlı ambulans ve 1 minibüs olmak üzere 7 araç, 4 bin ton insani yardım malzemesi, TİKA tarafından temin edilen 5 ambulans, 1 sondaj makinesi ve muhtelif jeneratörler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca temin edilen yaklaşık bin 500 ton gıda malzemesi yüklenecek.