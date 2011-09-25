-"Bunların kutsalı yok" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 25.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Hiçbir dönemde olmadığı kadar hükümetimizin, devletimizin terörle mücadelede büyük bir kararlılığı var. Bunu da çok net söylüyorum. Bu karar, bu azim olduğu sürece onların yapabileceği hiçbir şey olmayacak'' dedi. Yılmaz, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentte Vali Şükrü Kocatepe'yi makamında ziyaret etti. Polis merasim mangasını denetleyen Bakan Yılmaz, gazetecilerin Siirt'teki teröristlerin hain saldırıyla ilgili sorularını cevaplandırdı. ''Bu coğrafyada devlet olmak kolay değil, bu coğrafyada güçlü olmak da kolay değil'' diyen Yılmaz, şöyle konuştu: ''Ancak her dönemden daha güçlü bir Türkiye bu dönemde var. Tabii Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini isteyemeyenler var. Bunların araç olarak kullandıkları bir örgüt de PKK terör örgütü. Bunların hiçbir kutsalı yok, hiçbir değeri yok, sanıyorlar ki terörle bir şeyler kazanacaklar ama terörle hiçbir şey kazanamayacaklarını görecekler. Terör çıkmaz sokak. Aldattıklarına da kaybettiriyorlar kendilerine de. Bugün 6 şehidimiz var terör örgütünün de 4 tane ölüsü var. Onları da aldatıyorlar bizim de canımızı yakıyorlar. Ancak şunu söyleyelim ki Türkiye devleti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir, bunları aşar. Bizlerin vatandaşlarımızdan isteği, birlik ve beraberlik içinde olmaları. Barış zordur ancak onu sürdürmek ondan da zordur. Ancak Türkiye devleti milletiyle bir ve beraber olduğu zaman aşamayacağı hiçbir engel yoktur.'' Hükümetin ve devletin terörle mücadele büyük kararlılığı olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, ''Bunları aşacağız, biraz sabredeceğiz, milletimiz görecektir ki inşallah bir süreç içerisinde bunu minimuma... Hiçbir dönemde olmadığı kadar. Bunu da çok net söylüyorum. Hiçbir dönemde olmadığı kadar hükümetimizin, devletimizin terörle mücadelede büyük bir kararlılığı var. Bu karar, bu azim olduğu sürece onların yapabileceği hiçbir şey olmayacak'' diye konuştu. Bir gazetecinin Siirt'te 4 genç kızın silahlı saldırıda yaşamlarının yitirmesinin ardından terör örgütünün özür dilediğiyle ilgili sorusuna Yılmaz, ''Vahşet özürle kaybolur mu, gider mi, vahşet gitmez. Bunların kutsalı da yok. Biliyorsunuz bizim inancımızda yaşlıya dokunulmaz, kadına dokunulmaz, çocuğa dokunulmaz. Bunlar öğrencilerin kaldığı yere bomba atıyorlar. Patlayıcı madde attılar mı? Okul kurslarına attılar mı? Kadınlara saldırdılar mı? Ankara'da da masumları öldürdüler. Siirt'te de masumları öldürdüler. Diyorlar ki biz bunun polis olduğunu sandık. Bizim inancımızda hanım olduktan sonra polis olmuş sivil olmuş fark eder mi? Bunlara el kalkar mı? Bunların kutsalı yok. Kutsalı olmayanlarla inşallah en kararlı şekilde mücadele vereceğiz. Biraz daha sabır istiyoruz. Milletimizin bir ve beraber olmasını istiyoruz'' karşılığını verdi. ''Operasyonlar devam ediyor mu? Topyekun kara operasyonu gündemde mi?'' sorusuna Bakan Yılmaz, ''Bilin ki her gün silahlı kuvvetlerimizin sınır dışı operasyonu var. Biz açıklama yapmıyoruz ama mücadelede hiçbir kesinti yok. Kara operasyonu ise ne zaman gerekirse o teknik bir konu. Derler ki güvenlik güçlerimiz bu noktadan sonra kara operasyonu gerekir işte o noktada ona da güvenlik güçlerimiz karar verecek. Nihai kararı biz vereceğiz. Ne zaman derler ki kara operasyonu gerekir ona da güvenlik güçlerimiz karar verecek, biz de hükümetimiz bu talebi yerine getirecektir'' dedi. Ziyarette Vali Şükrü Kocatepe Bakan İsmet Yılmaz'a bakır işleme tepsi hediye etti, şehrin sorunlarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Yılmaz, daha sonra, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Bakan Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le birlikte Kahramanmaraş Havaalanından özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek.