-"BUNLARA ÜLKE TESLİM EDİLİR Mİ?" İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Muhalefet partisi bir seçim beyannamesi hazırlamış, 'Ankara-Konya arası hızlı tren yapacağız' diyor. Bu kadar halkından kopuk olamaz. Ankara-Konya hızlı tren bitti, yapıldı. Sayın Bahçeli, hangi işlerle meşgullerse artık onu bilemiyoruz. Hattın bittiğinden haberdar değil. Arkadaşlar Allah aşkına bunlara devlet teslim edilir mi, bunlara ülke teslim edilir mi?'' dedi. Bağış, seçim çalışmaları kapsamında Kartal Çınar Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu, seçim otobüsünden halkı selamladı. Ardından Ayazma'da AK Parti Kartal İlçe Teşkilatınca tekstil iş verenleri için düzenlenen yemeğe katılan Bağış, yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün, kalkınmadan yana anahtar rol oynayan sektörlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle Türkiye'de yeni istihdam kapıları yaratmaları gerektiğini ve bunun için tekstil sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Bağış, şöyle devam etti: ''Bir yandan biz diyoruz ki, kişi başına düşen geliri Avrupa standartlarına yükseltelim, 25 bin dolar geliri olsun, herkes dilediğince yaşasın, istediğini yesin, giysin, istediğini çocuklarına alabilsin. Öte yandan da diyoruz ki yok biz Çin gibi, Hindistan gibi kişi başına düşen geliri bin dolar olan ülkelerle tekstilde rekabet edelim. Orada bir yanlışlık var. Bizim markalaşmaya gitmeye ihtiyacımız var. Markalaşmayı ihmal etmişiz, markalaşma konusunda üzerimize düşeni yapmamışız. Bizim dünyada rekabet eden markalaşmayı sağlamamız lazım. Sizler nasıl nakış işler gibi ürünleri ortaya çıkarıyorsanız, biz de memlekette 9 yıldır adeta nakış işler gibi önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen, bütün muz kabuklarına rağmen, bütün takozlara rağmen, bu ülkede çok önemli işler yaptık.'' 2002'de iktidara geldiklerini ve her 2 yılda bir vatandaştan güven oyu aldıklarını anlatan Bağış, ''Şimdi çıkmış Hindistan'ın Gandi'sine özenen 'Çakma Gandi Bay Kemal', diyor ki; 'Ben herkese 600 lira maaş bağlayacağım'. Peki arkadaş, siz asgari ücretle insan çalıştıran kardeşlerimizsiniz, herkese 600 lira verirseniz, siz 650-700 liraya nasıl adam çalıştıracaksınız? Kim gelir çalışmaya? 'Evde yatayım, 600 lira alayım' der'' şeklinde konuştu. Bu ülkede çalışamayacak durumda olan, özürlü olan, kimsesi olmayan, yaşlı olan her bir vatandaşın ihtiyaçlarına devletin el uzattığını kaydeden Bağış, ''Düşünebiliyor musunuz, biz hem diyoruz ki Avrupa'yla rekabet edeceğiz, Amerika'yla, Japonya'yla, Çin'le rekabet edeceğiz, bunu nasıl yapacağız, yan gelip yatarak yapacağız. Öyle bir şey yok. Elin Çinlisi sabah 5'te kalkacak başlayacak üretmeye, Avrupalısı sabahın 6'sında yollara dökülecek. Bizimkiler Çakma Gandi Bay Kemal'in verdiği fonu evde yan gelip yatarak afiyetle löp... Böyle bir gerçek yok'' dedi. -''HANGİ KEMAL'SİN SEN?''- Bağış, ''600 TL'yi nereden bulup da vereceksiniz'' diye sorduklarını belirterek, ''Diyor ki, 'Benim adım Kemal, ben bulurum'. Benim adım da Egemen, ne yapacağız şimdi? Herkesin bir adı var. Sen Kemal'sin de adın Kemal olunca sana bir yerden oluk oluk para mı geliyor? Ne oluyor yani? Biz Kemal'leri severiz de hangi Kemal'sin sen. Yaşar Kemal değilsin. Mustafa Kemal hiç değilsin. Olsa olsa Çakma Kemal'sin'' diye konuştu. ''Milletin Çakma Gandilere karnının tok olduğunu'' belirten Bağış, ''Gerçekten biz Türkiye'ye dar gelen bir elbiseyi aldık, bu memleketin gövdesine cuk diye oturur bir hale sizlerle beraber getirdik ve yeni tasarımlarımızla bu ülkeye demokrasi gerekir dedik'' dedi. Egemen Bağış, 9 yıldır Türkiye için çok çalıştıklarını, birçok çılgın proje ürettiklerini, ama birilerinin hala bıraktıkları yerde kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Muhalefet partisi bir seçim beyannamesi hazırlamış, 'Ankara-Konya arası hızlı tren yapacağız' diyor. Bu kadar halkından kopuk olamaz. Ankara-Konya hızlı tren bitti, yapıldı. Test sürüşleri başladı. Yakında hizmete giriyor, haberi yok. Sayın Bahçeli, hangi işlerle meşgullerse artık onu bilemiyoruz. Ankara-Konya arasındaki hızlı tren hattının bittiğinden haberdar değil ya da haberdar olmayanlarla etrafı çepeçevre sarılmış, onu seçim beyannamesine yazmış. Arkadaşlar Allah aşkına bunlara devlet teslim edilir mi, bunlara ülke teslim edilir mi?'' Bu zihniyete artık ''dur'' deme vaktinin geldiğini ifade eden Bağış, ''Muhalefet partilerine gönül vermiş arkadaşlarımız da olabilir içinizde. Ama 9 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi yatmadı. Allah için çok çalıştı. Önüne çıkan bütün engellere rağmen çalıştı, çabaladı, Türkiye'nin bu noktaya gelmesine vesile oldu'' diye konuştu. Bağış, bundan sonra da Türkiye için çok çalışacaklarını dile getirerek, ''İnanın bana şu muhalefetteki arkadaşları, hem yavru muhalefetin başkanı Devlet Bey'i, hem Bay Kemal'i siz kendi atölyenize son ütücü alsanız ürünleriniz çift ütüyle çıkar. Daha çırak olamamış bunlar. Biz sizin sayenizde çıraklık beratımızı aldık, kalfalık beratımızı aldık, şimdi 12 Haziran günü inşallah hep beraber bize ustalık beratımızı vereceksiniz'' dedi. Ülkede asırlarca Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arnavutuyla, Zazasıyla, Boşnağıyla herkesin birlikte yaşadığını, etle tırnak olduğunu belirten Bağış, ''Bu saatten sonra bizi kimse ayırabilir mi? Ama aramıza fitne sokmaya çalışanlar var. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın konvoyuna saldıracak kadar aşağılık zihniyetler var. Kardeşlerimizi şehit eden zihniyetler var. Onlara karşı da hep beraber mücadele vermek zorundayız'' diye konuştu.