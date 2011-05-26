-"BUNLAR MUHALEFETE ALIŞMIŞLAR" NİĞDE (A.A) - 26.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin eleştirilerine karşılık, ''Eğer benim partim birinci olmazsa ben bırakırım, 'demek ki milletim istemiyor' derim. Ama bunlar muhalefete alışmışlar, iktidar diye bir şeyleri yok. Hadi kalk şunu söyle 'Birinci olmazsam ben giderim' de, Bahçeli'ye de diyorum diğerine de diyorum'' dedi. Erdoğan, partisince Niğde Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''4 ayda düzeltmezsem istifa eder, çekilirim'' dediğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Ben buradan bir çağrı yapıyorum ikisine de, diğerlerine gerek yok. İkisine de bir çağrı yapıyorum; Bu seçimden birinci parti olarak çıkmazsanız bırakıp gitmeye var mısınız? Onlara söylüyorum. Bizim için eğer, biz eğer böyle bir durumu yakalayamazsak, ben bırakıp giderim. Eğer benim partim birinci olmazsa ben bırakırım, 'demek ki milletim istemiyor' derim. Ama bunlar muhalefete alışmışlar, iktidar diye bir şeyleri yok. Hadi kalk şunu söyle: 'Birinci olmazsam ben giderim' de, Bahçeli'ye de diyorum diğerine de diyorum.'' AK Parti'nin iktidarı, aralarında MHP'nin de bulunduğu koalisyon hükümetinden aldığını anımsatan Başbakan Erdoğan, ülkenin 230 milyar dolar milli gelirle kendilerine devredildiğini, bunu 740 milyar dolara çıkardıklarını belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ''Sayın Bahçeli hesap biliyorsan bunları iyi dinle'' diye seslenen Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz Bahçeli'den devraldığımızda devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? Yüzde 63. Kimin cebinden çıkıyordu? Benim Niğdeli kardeşimin, sizlerin cebinden çıkıyordu ama şimdi yüzde 7. Bakınız nereden nereye geldik. Aradaki yüzde 56 kimin cebinde kaldı? Benim vatandaşımın cebinde kaldı. Enflasyon neydi? Yüzde 30. Şimdi yüzde 4. Bu 26 kimin cebinde kaldı? Benim vatandaşımın cebinde kaldı. Bunları sağlayan AK Parti iktidarıdır. 'IMF'ye karşı olduğunu' söylüyordu. Gittiniz IMF'ye borçlandınız. 23,5 milyar dolar borçla bize devrettiniz. Şimdi ne kadar borcumuz var biliyor musunuz? Ödedik, ödedik, geldi 4,9 milyar dolara. 5 milyar doların altına düşürdük. Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne var? 95 milyar dolar var. Sayın Bahçeli bak iyi ki gittiniz. Gittiniz de bereketlendi bu ülke, bereketlendi. Yollar filan bunlar ayrı. Bir taraftan da yatırımlar devam ediyor.'' -''OKULLARDAN KARA TAHTAYI KALDIRIYORUZ''- AK Parti hükümeti döneminde eğitime yapılan yatırımlar, öğrencilere verilen bursları anlatan Başbakan Erdoğan, ''Artık okullardan kara tahtayı kaldırıyoruz, okullarda akıllı tahtaya geçiyoruz, akıllı tahta, bilgisayar donanımlı. Sizlere akıllı tahtaya geçerken birer tane de elektronik kitap vereceğiz'' dedi. Alandakilere verilecek elektronik kitabı göstererek beğenip beğenmediklerini soran Erdoğan, alandakilerin beğendiklerini ifade etmeleri üzerine, ''4 yıl içinde bu proje tamamıyla hayata geçecek. Türkiye'nin genelinde zengin fakir ayrımı yapmaksızın ücretsiz olarak bunları dağıtacağız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bu hizmeti yurt dışındaki öğrencilerin imkanlarından Türkiye'deki çocukların da yararlanması için yapacaklarını vurguladı. AK Parti hükümeti döneminde Niğde'de yapılan yatırımlar ile sunulan hizmetler hakkında da bilgi veren Erdoğan, Niğde'de başlattıkları 3 bin 456 konut uygulamasından 2 bin 560'ını sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Erdoğan, ''Sayın Bahçeli diyor ki 'TOKİ 100 tane, 130 tane, 140 tane konut yapıyor. Ayıptır ayıp, utan, utan. Türkiye'de ne olduğundan haberin yok. 490 bin şu anda konut inşası var, 360 binini sahiplerine teslim ettik Sayın Bahçeli. Kendisi TOKİ'den sorumlu başbakan yardımcısıydı, kendisine buradan çağrı yapıyorum; görevinde kaç tane TOKİ konutu yaptın onu açıkla. Sayın Bahçeli açıkla, 3,5 senede kaç tane konut yaptın açıkla. Sen ne yapacaksın? İş bilenin kılıç kuşananın. Bu iş öyle sıradan, herkesin yapacağı bir iş değil. Bu heyecan ister, bu aşk ister, bu sevda ister, bu dertli ister, dertli'' diye konuştu. Seçime 16 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, alandakilerden kapı kapı dolaşarak AK Parti hükümetinin hizmetlerini anlatmalarını istedi. Alandakilerle ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısının sözlerini de söyleyen Başbakan Erdoğan, ''Günümüz kutlu olsun, 12 Haziran ülkemiz, Niğdemiz, milletimiz için aydınlık yarınlara vesile olsun. Yeni anayasa, temel hak ve özgürlükler için bir milat olsun'' ifadelerini kullandı. Alandakilerden seçime kadar gece gündüz, dağ taş demeden çalışmalarını isteyen Erdoğan, ''Biz gönül insanıyız. Gönülleri fethederek halledeceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek'in ''Sakarya Türküsü'' şiirinden ''Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya'' dizeleri ile bitirdi.