-"BUNLAR BEREKETSİZ BİR HÜKÜMET" AKSARAY (A.A) - 05.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar bereketsiz, bereketsiz bir hükümet. Bereketi yok, bereket olsa bu kadar işsizlik olur mu? Bereket olsa yurt dışından ithal kurbanlık koyun, angus gelir mi?'' diye sordu. Aksaray'a gelen Klıçdaroğlu, Hükümet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye'nin yeni bir sürece hazırlandığını, insanların yoksulluktan, yolsuzluktan, bıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, çiftçinin, memurun ve emeklinin memnun olmadığını, yeni bir süreç başladığını, her yurttaşı kucaklayacaklarını söyledi. Aksaray'ın birçok derdi olduğunu ancak kentin mevcut vekillerinin Mecliste bu sorunları dile getiremediğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Yeni bir süreç başlıyor. O süreçte Aksaray'ı aslanlar gibi temsil edecek, sorununu tüm Türkiye'de dile getirecek halkın vekiline ihtiyaç var. İşte o adaylar burada. Bunların bir sloganı var :İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Ben Aksaraylılara sormak isterim: İstikrar sürsün, Türkiye de büyüsün ama Allah aşkına Aksaray'ın günahı ne? Aksaray'ın milletvekili sayısı niye 4'ten 3'e düştü? Kim attı bu kazığı Aksaray'a? Aksaraylı niye göç etmek zorunda kaldı? Burada işsizlik var mı? Burada da işsizlik var ama Recep Bey'e göre Aksaray'da işsizlik yok. Herkesin işi, gücü var, herkes çalışıyor, herkes üretiyor. Siz meraklanmayın Kemal kardeşiniz onun ezberini de kimyasını da bozdu, şifresini de çözdü. Hiç meraklanmayın. Artık önüne ne gelirse konuşuyor. Çünkü iş şirazesinden çıktı'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın mitinglerine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Arkadaş laf ediyorsan gel karşıma, oturalım konuşalım, adam gibi konuşalım, iki uygar insan gibi konuşalım. Recep Bey gelir mi? Recep Bey, Kemal Bey kardeşinizin karşına çıkar mı? Kendisine söyledim: -olur ya insan her konuda bilgi sahibi olmaz- Sen gel tüm bakanlar kuruluna al gel, ben tek başıma çıkacağım. Çıkabilir mi? Çünkü karşıma çıkmaları için üç şart lazım: Birincisi, geçmişini temiz olması lazım; iki, kul hakkı yememesi lazım; üç, mangal gibi yürek lazım. Allah aşkına ben öyle gidip judo, karate boks dersi almadım, iki tane uygar insan gibi oturup konuşacağız. Sen bana soracaksın, ben cevap vereceğim, ben sana soru soracağım sen dut yemiş bülbüle döneceksin, millet de görecek bunu. Korkak adamdan Başbakan olur mu? Bir kişinin karşısına bile çıkmaya cesaret edemiyorsan bu nasıl olacak? Bir koruma ordusuyla geziyor. Kardeşiniz Kemal de her tarafa, milletin arasına gidiyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Esnafına gidiyor, kahvesine gidiyor, sanayi sitesine gidiyor. Niye korkuyoruz, milletten korkulur mu? Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Her yere gidiyoruz, her yere gideceğiz, her yerde halkla kucaklaşacağız.'' Miting alanındaki ''istikrar sürsün Aksaray sürünsün'' pankartına işaret eden Kılıçdaroğlu, AK Parti Hükümetinin kente hiçbir yatırım yapmadığını ileri sürdü. Mecliste Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir tasarının görüşülerek kabul edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Diyanet personeli arasında ciddi bir haksızlık var. Bazılarına ödemeler var, bazılarına yok. Bu haksızlığı gidereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaletini, Diyanet İşleri Başkanlığına da getireceğiz'' dedi. -MAZOT FİYATLARI- Çiftçilerin, dünyanın en pahalı mazotu, gübresi ve ilacını kullandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Çiftçiye dünyanın en pahalı mazotu en pahalı gübresi en pahalı ilacını, elektriğini verirsin, 10 yıldır buğday fiyatı değişmez, sonra dönüp dersin ki: Çiftçi hayatından memnun. Çiftçi unutmasın, onun kullandığı mazotun litresini 1.5 lira yapacağım. Diyor ki: Efendim parayı nereden bulacaksın? Benzin istasyonunun sahibinin karı dahil, rafineri karı dahil ithalattaki fiyat dahil mazotun litresi 1 lira 55 kuruştur. Peki nasıl oluyor 3,5-4 lira oluyor? Çünkü 1 lirası KDV, 1 Lirası ÖTV, ikisini de almayacağım çiftçiyi onurlu bir yurttaş yapacağım. Recep Bey'in oğlunun gemisine mazot kaçtan veriliyor, 1.5 lira. Peki Recep Bey'in oğlu teknesinde yatında, gemisinde mazotu 1.5 liradan kullanıyor. Tarlaya gidiyor mu, buğday ekiyor mu, gübre kullanıyor mu? Peki bu köylü sabahın köründe tarlaya gider çalışır üretir, çocuğuyla mücadele eder. Sen ona 4 liradan mazot satacaksın, kendi oğluna 1.5 liradan. Onun adaleti ile Kemal kardeşinizin adaleti farklı. Çiftçiye mazotun litresi 1.5 lira. Çiftçiye alın terinin karşılığını vereceğim.'' -''KÖYLÜ, MİLLETİN EFENDİSİDİR'' Kılıçdaroğlu, üç ton buğdayın bir ton gübreye, yedi kilogram buğdayın bir litre mazota, iki kilogram sütün ise bir kilogram yeme eşit olduğunu belirterek, ''Hayaldi gerçek oldu, işsizler ordusu istemiyoruz, oylar akacak derya olacak, Kemal olacak, devrim olacak'' yazılı pankartlara işaret etti. 1923'te Cumhuriyet kurulup, ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''köylü milletin efendisidir'' sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Geldik 21. yüzyıla; gene biri çıktı, köylü şikayet etti ve 'al ananı da git' dedi. Onun için 1923 ruhu olmayanlar, 2023'ten söz edemezler. Önce sende 1923 ruhu olması lazım. Köylü milletin efendisidir, köylü bu milletin baş tacıdır. Bunu herkes böyle bilsin'' diye konuştu. Köylünün elektrik borçlarını sileceğini vadeden Kılıçdaroğlu, 'Ampulü söndürün, güneş doğacak'', oy verirsen Recep'e eksik olmaz şaibe'' pankartlarına işaret ederek, ''Eyvallah. Bizim insanımıza hayranım, olağanüstü güzel bir şey'' dedi. Kılıçdaroğlu, bu sırada okunan ezan nedeniyle konuşmasına ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, aile sigortasını getirdiklerinde yeşil kartların iptal edileceğinin söylendiğini dile getirerek, ''İnanıyor musunuz? Böyle bir şey yok. Aile sigortası aileye ekonomik güvence getiren sigorta dalıdır. Yeşil kart, sağlık sigortası gibi aynen devam edecek'' dedi. Kendisine hediye edilen Aksarayspor'un simgesi olan kaşkolu boynuna atan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunlar Aksaray'ı da kendisini de düşürdüler. Aksarayspor da düştü. Bunlar bereketsiz, bereketsiz bir hükümet. Bereketi yok, bereket olsa bu kadar işsizlik olur mu? Bereket olsa yurt dışından ithal kurbanlık koyun, angus gelir mi? Bereket olsa dışarıdan pamuk, buğday gelir mi? Bu Hükümet bereketsiz. Bereketli Hükümet halkın partisi, halkı düşünen, sizin için düşünen, sizin için üreten parti olacak. Siyaseten zenginleşmeye son. Önce millet zenginleşecek. Milletin karnı doyacak, köşeyi dönecekse millet köşeyi dönecek.''