T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"BUHAR BANYOSU" YAPAN YILDIZ GÖZLEMLENDİ ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 19:34

-"BUHAR BANYOSU" YAPAN YILDIZ GÖZLEMLENDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay teleskobu Herschel, "buhar banyosu" yapan dev yaşlı yıldızı gözlemledi. Bilim adamlarının uzun bir süredir çevresinin suyla kaplı olduğunu bildikleri Dünya'dan 500 ışık yılı uzaktaki CW Leonis yıldızının çevresindeki su moleküllerinin, Herschel uzay teleskobu sayesinde yıldıza çok yakın olduğu ve 700 santigrat dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Gözlemi yapan bilim adamları, yakındaki yıldızlardan kaynaklanan morötesi ışınların su buharının oluşmasını sağladıklarını belirterek, yakınlardaki sıcak yıldızlardan gelen morötesi ışınların karbonmonoksitlerinin ayrışarak, ortaya çıkan oksijen atomlarının hidrojenle birleşmesi sonucu su moleküllerinin oluştuğunu kaydetti. İlk kez ölmekte olsa da çok parlak bir yıldıza bu kadar yakın şekilde karbon ve su moleküllerini birlikte gözlemlediklerinin altını çizen araştırmacılar, karbon ve suyun Dünya'da bilinen yaşamın yapı taşı olduğunu ve morötesi ışınların tetiklediği aynı mekanizmaların Dünya'nın oluşum dönemindeki prebiyotik süreçte de önemli bir rol oynamış olabileceğini gösterdiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24