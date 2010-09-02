-"BUHAR BANYOSU" YAPAN YILDIZ GÖZLEMLENDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay teleskobu Herschel, "buhar banyosu" yapan dev yaşlı yıldızı gözlemledi. Bilim adamlarının uzun bir süredir çevresinin suyla kaplı olduğunu bildikleri Dünya'dan 500 ışık yılı uzaktaki CW Leonis yıldızının çevresindeki su moleküllerinin, Herschel uzay teleskobu sayesinde yıldıza çok yakın olduğu ve 700 santigrat dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Gözlemi yapan bilim adamları, yakındaki yıldızlardan kaynaklanan morötesi ışınların su buharının oluşmasını sağladıklarını belirterek, yakınlardaki sıcak yıldızlardan gelen morötesi ışınların karbonmonoksitlerinin ayrışarak, ortaya çıkan oksijen atomlarının hidrojenle birleşmesi sonucu su moleküllerinin oluştuğunu kaydetti. İlk kez ölmekte olsa da çok parlak bir yıldıza bu kadar yakın şekilde karbon ve su moleküllerini birlikte gözlemlediklerinin altını çizen araştırmacılar, karbon ve suyun Dünya'da bilinen yaşamın yapı taşı olduğunu ve morötesi ışınların tetiklediği aynı mekanizmaların Dünya'nın oluşum dönemindeki prebiyotik süreçte de önemli bir rol oynamış olabileceğini gösterdiğini belirtti.