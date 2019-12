-"BUGÜN YA DA YARIN YEMİN YOK" TBMM (A.A) - 14.07.2011 - BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, AK Parti Grubu yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin yemin edip etmeme konusunda olmadığını, bu konuda kimseyle konuşup, tartışmayacaklarını söyledi. AK Parti heyetiyle yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kışanak, her iki görüşmede de ana konunun yemin etme ya da etmeme meselesi olmadığını ifade etti. Resmi olarak parlamentoda temsil edilen BDP grubu olarak, halkın iradesinin Meclise doğru ve eksiksiz yansıması konusunda yaşanılan sıkıntıyı aşmak için parlamento çalışmalarına bir süre katılmamayı kararlaştırdıklarını anlatan, Kışanak, bu kararı, partilerinin yetkili organları ve blok bileşenlerinin verdiğini söyledi. Söz konu kararı değiştirmek ya da farklı karar almanın yine kendilerinin inisiyatifinde olduğunu belirten Kışanak, ''Biz, bunu asla ve asla hiç kimseyle pazarlık konusu yapmayız. Bu konunun asla ve asla bir partinin icazeti, lütufu, izniymiş gibi kamuoyuna yansımasına izin vermeyiz. Bu, bizim aldığımız bir karardır. Bundan sonra da bu kararın hangi yönde seyredeceğine partimizin yetkili organları karar verecektir'' diye konuştu. -''PARLAMENTO AK PARTİ'NİN PARLAMENTOSU DEĞİL''- Parlamentonun ''AK Parti'nin parlamentosu'' olmadığını, başka bir siyasi partinin de parlamento çalışmalarına katılmak için AK Parti'den bir ışık, icazet, izin almasına gerek bulunmadığını bildiren Kışanak, şöyle devam etti: ''Bu konu tamamen irade olarak bizim karar verebileceğimiz bir konudur. Bu durumu önümüzdeki süreçte, siyasal gelişmeleri de değerlendirerek, kendimiz yeniden değiştirebiliriz de değiştirmeyebiliriz de. Bizim iki gündür yaptığımız görüşmeler, Türkiye'de demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldırmak, demokratikleşme yönünde doğru adımlar atmak için yürüttüğümüz görüşmelerdir. Biz, AK Parti'de bu yönde bir irade var mı, önümüzdeki süreçte parlamentoyu nasıl işletmek istiyor, bu ülkede demokratik siyasetin önündeki siyasi engelleri kaldırma konusunda iradesi var mı yok mu bunları anlamaya çalıştık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bu konuda size tam anlamıyla olumlu ya da tam anlamıyla olumsuz bir cümle kuramayacağım. Niyet düzeyinde olumlu şeyler ifade edilse de bunun pratikleşmesi konusunda önümüzde nasıl bir yol olduğunu gördüğümüz henüz söyleyemeyiz.'' -''ÇOBANIN NİYETİ OLSA TEKEDEN SÜT ÇIKARIR''- Görüşmede, AK Parti heyetine, demokratik kamuoyunun beklentileriyle örtüşen bir metin sunduklarını ifade eden Kışanak, onların da kendilerine bir metin verdiklerini açıkladı. Kışanak, ''Siyaseten ve ilkesel olarak tartıştığımızda her iki metne de her iki grubun itirazının olmadığını, ancak iki metni tek metne dönüştürme konusunda henüz hazır olunmadığı ortaya çıktı'' dedi. Bundan sonraki süreçte, daha güçlü demokratik irade ve mücadeleyle, halkla birlikte demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldıracak bir yolu mutlaka bulacaklarını kaydeden Kışanak, bu konuda umutlu olduklarını, halkın iradesinin Meclise doğru olarak yansıtılması gerektiğini söyledi. ''Anadolu'da güzel bir atasözü var: Çobanın niyeti olsa tekeden süt çıkarır'' diyen Kışanak, burada siyasi aktörlerin niyetlerinin önemli olduğunu dile getirdi. -''BUGÜN YA DA YARIN YEMİN YOK''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kışanak, Diyarbakır'da grup toplantılarını yapmalarının kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, ''Sayın Hatip Dicle'ye verilen 80 bin oyun hiçe sayıldığı bir kenttir Diyarbakır'' açıklamasında bulundu. Kışanak, bunun, siyasi faaliyetlerinin tamamını Diyarbakır'da yapacakları anlamına gelmediğini, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilin tamamında siyasi faaliyetlerini yürüteceklerini ifade etti. Kışanak başka bir soru üzerine, AK Parti heyetiyle yeni bir görüşme yapılacağı konusunda herhangi bir karar alınmadığını bildirdi. Gültan Kışanak, BDP milletvekillerinin andiçip içmeyeceklerine yönelik soruya, ''Bu görüşmelerin ana konusu yemin edip etmeme meselesi değildir. Biz bunu asla kimseyle konuşup tartışmayız. Bu, bizim partimizin yetkili organlarının ve grubumuzun aldığı bir karardır. Bundan sonra da parlamento çalışmalarına katılıp katılmama konusunda kendisi gerekli gördüğü zeminlerde yeni karar alabilir, görüşünü değiştirebilir ya da değiştirmeyebilir. Bu, bizim partimizi ilgilendiren bir konudur'' yanıtını verdi. Kışanak, sundukları metne AK Parti Grubunun da onay vermesi halinde tutumlarını yeniden değerlendirebileceklerini, ancak bu tutumu değerlendirmek için ortada yeni bir durum söz konusu olmadığını anlattı. Kışanak, başka bir soru üzerine, BDP'li milletvekillerinin bugün ya da yarın yemin etmeyeceklerini söyledi.