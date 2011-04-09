-"BUBBLE SHOW" REKORU İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - "Bubble Show" rekortmeni Fan Yang, California'da 151 kişiyi dev balonun içine alarak kırdığı 17. dünya rekorunu, İstanbul'da 154 kişiyle gerçekleştirdi. "Bubble Show"u Haliç Kongre Merkezi'nde basın için düzenlenen etkinlikte tanıtan Yang, katılımcıları platforma davet etti. Yang, 4 Nisan'da California'da 151 kişiyi dev balonun içine alarak kırdığı rekoru tekrarladı. Hazırlanan platforma 154 kişi alındığını öğrenen Yang, "Hayatımda yaptığım en büyük balon olacak" dedi. Platformdaki çocukların balona dokunması nedeniyle Yang, dev balonu oluşturmak için defalarca deneme yaptı. Dev balonun içine 154 kişinin alınmasının ardından Yang, çocuklar için lazer ışıkları ve müzik eşliğinde 15 dakikalık gösteri gerçekleştirdi. Yang'ın gösterisi, küçükten büyüğe herkesin ilgisini çekti. Gösterinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vietnam doğumlu Kanada vatandaşı Yang, dünyanın pek çok yerinde bu gösteriyi yaptığını, bugüne kadar 17 dünya rekoru kırdığını, bu gösterinin zor ve önemli olduğunu kaydetti. Yang, balonu oluşturan malzemenin yüzde 70'inin saf su ve geri kalan yüzde 30'unun da 7 tane kimyevi maddenin karışımından elde edildiğini ifade etti. 7 yaşındaki Duru Irmak da gösteriyi çok beğendiğini belirterek, balonun nasıl oluştuğunu seyrettiğini, gösteri sırasında heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Anne Ayşen Akalın da "Hem benim, hem de çocuğum için güzel bir duyguydu. Kızımın, hayatı boyunca hatırlayacağı bir anı olsun diye geldik. Eminim öyle olacak. Çok etkileyici bir gösteriydi" dedi. Bu arada, Fan Yang'ın 16 ile 23 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gösterilerine devam edeceği bildirildi.