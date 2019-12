-"BU YOLA BAŞIMIZI KOYDUK, YILMAYACAĞIZ" KİLİS (A.A) - 08.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendilerini, ölümle korkutacaklarını sananların tehditte bulunduklarını ve alçakça saldırılarda bulunduklarını belirterek, ''Hangi alçakça saldırıyı yaparlarsa yapsınlar, hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar, hangi çirkin senaryoya başvururlarsa vursunlar biz bu yola başımızı koyduk, Allah'ın izniyle dönmeyecek, vazgeçmeyecek, yılmayacağız'' dedi. Erdoğan, partisince Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başbakan Erdoğan, Kilislilerin 12 Eylül halk oylamasında, yüzde 67 oy oranıyla Anayasa değişikliğine ''evet'' dediklerini anımsatarak, ''Demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne, büyük Türkiye'ye destek verdiğiniz için, sizlere, tüm Kilisli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yine buradan, Kilis'ten, Kilisli tüm annelerin, ayaklarının altı öpülesi annelerin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum. Bu tabii sembolik gün, yoksa 365 günün her günü anneler günüdür. Annelerin hayır duasını her zaman yanınızda bulacaksınız. Cennet, babaların ayaklarının değil, annelerin ayaklarının altındadır. Onun için annenin ayağının altındadır. Ana gibi yar olmaz...'' diye konuştu. Erdoğan, Kilis'in bir medeniyet şehri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Kilis, Hazreti Peygamber'in, onlar yıldızlar gibidir buyurduğu, Sahabe-i Kiram'ın şehridir. Kilis, Zübeyr bin Avvam'ın, Talha bin Ubeydullah'ın, Şurahbil bin Hasene gibi nice sahabenin şehridir. Kilis, Evliyanın, Enbiyanın, Alimlerin, Zahidlerin, Polat Bey gibi, İslam Bey gibi, Kartal Bey gibi kahramanların şehridir. Öyle şehirler vardır ki, etraflarına ışık saçarlar, yol gösterirler, rehberlik yaparlar. İşte Kilis, bağrında barındırdığı büyük zatlarla, yiğit, mert, kahraman insanlarıyla bizim yolumuzu aydınlatıyor, bize yol gösteriyor, ışık tutuyor, rehberlik ediyor.'' Başbakan Erdoğan, ''Eğer biz bu millete hayal kırıklığı yaşatırsak Kilis'te makamı bulunan Zübeyr bin Avvam hazretlerinin huzurunda hicap duyarız. Eğer biz bu milletin emanetine halel getirirsek Talha bin Ubeydullah hazretlerinin manevi huzurunda mahcup oluruz. Allah bizleri onların şefaatlerine nail etsin. Her birinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Biz onları kutup yıldızları olarak görüyoruz. Biz onları, yollarımızı aydınlatan ışık olarak görüyoruz. Biz, onların izinden yürüyor, onlar gibi, 'ölmeden önce ölünüz' tavsiyesini kendimize rehber ediniyoruz. Bizi ölümle korkutacaklarını sanıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Bize alçakça saldırılar düzenliyorlar'' diye konuştu. Kilis'ten, şair Erdem Beyazıt'ın mısralarıyla seslenmek istediğini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: ''(Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.) Hangi alçakça saldırıyı yaparlarsa yapsınlar, hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar, hangi çirkin senaryoya başvururlarsa vursunlar biz bu yola başımızı koyduk, Allah'ın izniyle dönmeyecek, vazgeçmeyecek ve bu yoldan, halka hizmet yolundan, bu millete hizmet yolundan vazgeçmeyeceğiz. Diyor ki Mevlana, (Dert, adamı yollara düşürür.) Bizim derdimiz var, onun için bu ülkenin yollarına düştük. Bizim davamız var, onun için kendimizi millete adadık. Dava aşk ister, sevda ister, dava adanmışlık ister. Türkiye davasıyla, millet davasıyla biz bu yolda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.''