-"BU TOPRAKLARIN ÜZERİNDE NE VARSA BİZİMDİR" BAYBURT (A.A) - 20.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Bu toprakların üzerinde ne varsa hepsi bizimdir ve hepsi bu çocukların geleceğine taşımamız gereken birer emanettir'' dedi. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı tarafından merkeze bağlı Bayraktar köyünde yaptırılan Baksı Müzesi Halk Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi'nin açılış törenine katılan Günay, Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile müzeyi gezerek kendisinden bilgi aldı. Günay, beraberindeki Bayburt Valisi Kerem Al, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan, Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Hüsamettin Koçan ile merkezin açılışını gerçekleştirdi. Günay, açılışın ardından yaptığı konuşmada, görev süresi içinde en güzel günlerden birini yaşadığını vurgulayarak, ''Bunu geçen yaz İzmir Menderes'in bir köyünde 8 köy halkının bir araya toplandığı meydanda söylemiştim son defa. 'Kültür sanat hizmetine susamış, hayatın güzelliklerinden yararlanma ihtiyacı olan ama imkanı olmayan insanlara bir sanat eserini götürmenin, onların coşkusunu, sevincini paylaşmanın güzelliğiyle bu akşam benim yaşadığım en güzel gecelerden birisi' demiştim. Ama itiraf ediyorum ki bugün burada duyduğum sevinç ve heyecan onların hepsinden çok fazla'' diye konuştu. Geçen yıl dünyanın önde gelen 10 ülkesinin dokuzunda turist sayısının ekonomik kriz nedeniyle azaldığını, bu sayının sadece Türkiye'de arttığını anlatan Günay, ''Türkiye'de ziyaretçi sayısı 26 milyondan 27 milyona çıktı, 30'a doğru gidiyoruz. Üçte biri Antalya'ya geliyor, gelenlerin en azından 10'da biri bu bölgelere gelsin. Bu bereketten bizim gençlerimiz, çocuklarımız da yararlanabilsinler. Onun yarattığı istihdamdan yararlanabilsinler'' diye konuştu. -''GÜNE SIKINTILI HABERLERLE BAŞLADIK''- Bakan Günay, terör olaylarına da değinerek, şöyle devam etti: ''Güne sıkıntılı haberlerle başladık. Bir takım hainler çocuklarımıza, canımıza kıydılar. Bunlar olmasa, Türkiye'nin bir yöresinde bu ihanet odakları dursa, sussa, Türkiye'nin her tarafına götürebileceğimiz ne kadar büyük, güzel imkanlar var. Biz kaynaklarımızı silahlanmaya değil, çatışmaya değil, barışa, sağlığa, sanata, kültüre, eğitime, yola, ulaşıma ayırabilsek Türkiye çok daha ilerilere gidebilir. Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan ülkeyiz. Dünyada turizmde 7'nci sıraya yükselmiş bir ülkeyiz. Turizmde dünyada ilk 5'e, ekonomide ilk 10'a girebiliriz. Yeter ki kaynaklarımızı barış için kullanmaya çalışalım.'' Hayatın ileriye doğru yaşandığını, ancak geriye doğru bakınca anlaşıldığını vurgulayan Günay, ''Bu toprakların üzerinde ne varsa geçmişte Bizans'a, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, İslam'a, küffara dair hiç ayırmadan, ne varsa hepsi bizimdir ve hepsi bu çocukların geleceğine taşımamız gereken birer emanettir'' diye konuştu.