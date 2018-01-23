"Bu sezon kaçırdığımız şampiyonluğu yakalayacağız"

BALIKESİR, (DHA)- KADINLAR Futbol 3. Ligi 3. Grupta mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Bayan Futbol takımı teknik direktörü Nihat Özdayı, grup birincisi olarak playofflara çıkmak istediklerini belirterek, “Hedefimiz belli. Geçen sezon kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon yakalayacağız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Bayan Futbol Takımı Kadınlar futbol 3. Lig 3. Grupta mücadele ediyor. 7 maçta elde ettiği 16 puan ve averaj ile zirvede yer alan Büyükşehir Belediyespor, hedefini 2. Lig olarak belirledi. Takımın teknik adamı Nahit Özdayı, bu sezon ligde daha genç bir kadro ile mücadele ettiklerini belirterek, oyuncuların tecrübe kazandığını alt yapıdan da üç oyuncuyu kadrolarında bulundurduklarını söyledi.

\"RAKİPLERİMİZ 90 DADİKA DOLMADAN SAHADAN ÇEKİLİYOR\"

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden teknik direktör Nahit Özdayı, en büyük sıkıntılarının 90 dakika tamamlanmadan rakiplerinin sahadan çekilmeleri olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu durum fazla maç oynamamızı engelliyor. Dengeyi sağlayabilmek için çok maç yapmalıyız. 11 Şubat’ta başlayacak olan ligde ilk iki maçımız final niteliğinde. Bu maçlardan alacağımız sonuç ligdeki kaderimiz etkileyecek. Geçen sezonki başarıyı yakalamak istiyoruz. Play offlara kalmak ilk hedefimiz. Sonra da geçen sezon kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon yakalamak. Çalışmalarımız sürüyor. İkinci yarıya en iyi şekilde girmek ve playofflara hazır olarak gitmek istiyoruz. Geçen sezon üzdüğümüz camiamızı bu sezon sevindirmek istiyoruz.”

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