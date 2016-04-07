"Bu kadarı fazla!"

Almanya’da Mainz Savcılığı, okuduğu şiirde Cumhurbaşkanı Erdoğan

hakkında hakaret sayılabilecek ifadeler olduğu iddiasıyla Alman komedyen

Jan Böhmermann hakkında soruşturma başlattı. Berlin’de yayımlanan Der

Tagesspiegel gazetesi Almanya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde diz

çöktüğü görüşünü savunarak soruşturma açılmasını sert bir dille eleştiriyor:

“Almanya üst düzey yöneticileri hicvi savunmuyor, bunun yapılmasından

dolayı özür diliyor. Evet tabii tam bu sözlerle olmasa da bu tavır içinde bunu

yapıyor. Eskiden böyle bir tavra reverans yapmak denirdi. Alman üst yönetimi

sessiz sedasız yürüyor ve başını eğiyor. Bunu da temel demokratik anlayışı

gerçekten sorgulanmakta olan bir kişi önünde yapıyor. Bu söz konusu devlet

başkanı sığınmacı sorununda anahtarı elinde tutuyor diye mi tüm bu

yapılanlar? Alman üst yönetimi bir adım daha ileri giderek, (komedyen)

Böhmermann’ın cezaya çarptırılmasına gerek olup olmadığının da

incelenmesini istiyor. Artık bu kadarı da fazla!"

AB Komisyonu sığınmacı krizinin Avrupa’da yürürlükteki yasanın işe

yaramadığını ortaya çıkarttığına işaret ederek iltica hukukunda reform önerdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung yorumunda söze önce sığınmacıların ayak

bastıkları ilk AB ülkesinde iltica başvurusu sürecini başlatmalarını öngören

Dublin Anlaşması ile giriyor:

“Dublin”in en büyük zaafı yükün en büyük bölümünü sığınmacı

adaylarının

vizesiz olarak ilk ayak bastıkları AB ülkesine vermesiydi. Sadece İspanya

uyguladığı ulusal politikalarla AB'nin ortak iltica politikalarını garanti altına

aldı ve sınırlarını kaçak göçe karşı güven altına almayı başardı. Diğer bir dizi

devlet bunu yapmadı, iltica standartlarını düşük seviyede tuttu, mahkemeler

sığınmacıların iltica başvurularının görüşülmesi gereken ülkelere geri

gönderilmeleri konusunda başarısız kaldı. Böylece AB’nin iltica sisteminin

altı oyulmuş oldu. Çünkü Almanya gibi ‘cömertçe’ davranan ülkelerin

çekiciliği karşısında bir denge unsuru oluşturulamadı. Soyut olarak ifade

edilecek olursa, ülkelerin ulusal politikaları Avrupa politikalarını

‘kullanmadığı’ sürece AB üyeleri kendi kendisine köstek olacaktır.”

Aynı konuda Rheinpfalz gazetesinin yorumunda şu satırları okuyoruz:

“Temelden bazı imalat hataları olan bir sistemi tamir etmeye çalışmanın bir

anlamı yok! Bu nedenle Avrupa’nın cesaretli olması gerekir. AB’nin her üye

ülkede geçerli olacak bir iltica yasasına ihtiyacı var. Sadece bu yoldan

sığınmacının kendisine en renkli hizmetleri verecek olan ülkeyi seçmesi

anlamına gelen iltica alış-verişinin önüne geçilmiş olur. Köklü bir reformu

bir gecede gerçekleştirmek elbette mümkün değil. Gerektiği takdirde Avrupa

sözleşmeleri de değiştirilebilir. Bundan belki Almanya’nın iltica sistemi de

etkilenebilir. Ama şimdiki sistemin geleceğinin olmadığı aşikâr!”

Aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda

kişinin, hayalî şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi

yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. Belgeler Panama merkezli bir

hukuk firmasından sızdırıldığı için bunlara “Panama Belgeleri” adı verildi.

Westfälische Nachrichten gazetesi konuyu yorum sutünlarına taşımış:

“Sadece hayalî firmalar aracılığıyla yapılan işler değil, ‘Panama Papers'a

ilişkin haberlerin bu derece pazarlanarak

tavan yapması da düşündürücü.

Sporcuların, diktatörlerin ve siyasetçilerin hayalî firmalar kurmuş olmaları

tahminleri doğruluyor ve spekülasyonlara meydan veriyor. Ancak hikayenin

ardındaki hikaye de aydınlatılmış değil. Neden anonim bir muhbir 2,6 terabit

büyüklüğündeki devasa bir veri dağını sızdırmış olabilir ki? Sıcağı

sıcağına

piyasaya çıkan ‘Panama Papers' kitabı da bu konuya maalesef açıklık

getiremiyor. Dünya kamouyu bunu haketmedi!”