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Politika

"Bu dava bitmiş değil" ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 12:14

-"Bu dava bitmiş değil" ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hrant Dink davasının kararıyla ilgili olarak, yargılama sürecinin devam ettiğini ve süreç hakkında, bütünüyle bittikten sonra değerlendirme yapacağını bildirdi. Ergin, yargı hizmetlerinin daha etkin, süratli ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla getirilen yenilikleri açıkladığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hrant Dink davasının karara bağlandığının anımsatılması ve değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine Ergin, yargılamanın üç aşamalı olduğunu, soruşturma, kovuşturma ve temyiz aşamalarının bulunduğunu ifade etti. Dink davasında yargılama sürecinde kovuşturma ve soruşturma aşamalarının tamamlandığını, temyiz aşamasına henüz gelinmediğini anımsatan Ergin, ''İlk iki aşama tamamlandı. Bu dava bitmiş değil, süreç devam ediyor. Sürecin bitimiyle bir değerlendirme yapılır'' diye konuştu.  Ergin, bir başka soru üzerine, Türkiye'de tutuklama uygulamasına yönelik getirilen yeniliklerin AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararlar doğrultusunda düzenlendiğini AİHM'nin eleştirilerinin dikkate alındığını söyledi.

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