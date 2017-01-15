"Bu bir hayat kurtarma meselesi"

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'da giden mülteci ve göçmenler, zorlu yaşam koşullarının yanısıra kıtayı vuran son 35 yılın en soğuk havalarıyla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dondurucu soğuklarda dışarda hayatta kalmaya çalışan mültecilerin koşullarının iyileştirilmeri için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

UNHCR sözcüsü Cecile Pouilly ise şimdiye kadar 5 göçmenin soğuklar nedeniyle öldüğü bilgisini verirken, Yunanistan'daki 1000 göçmen ve mültecinin ısıtma sistemleri olmayan çadırlar ve yurtlarda kaldığını söyledi.

UNICEF sözcülerinden Sarah Crowe da "Bu hayat kurtama meselesidir. Bürokratik düzenlemeler değil. Yunanistan'daki durum çok vahim" dedi.