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BBC Türkçe

"Bu bir hayat kurtarma meselesi"

Avrupa'da son 35 yılın en soğuk kışı yaşanırken, 65 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Bakanlar'da geçici kamplarda yaşayan göçmen ve mülteciler de var. Birleşmiş Milletler, Avrupa ülkelerine göçmenlerin ısınma barınma sorunun çözülmesi için çağrı y

15 Ocak 2017 22:36

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'da giden mülteci ve göçmenler, zorlu yaşam koşullarının yanısıra kıtayı vuran son 35 yılın en soğuk havalarıyla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dondurucu soğuklarda dışarda hayatta kalmaya çalışan mültecilerin koşullarının iyileştirilmeri için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

UNHCR sözcüsü Cecile Pouilly ise şimdiye kadar 5 göçmenin soğuklar nedeniyle öldüğü bilgisini verirken, Yunanistan'daki 1000 göçmen ve mültecinin ısıtma sistemleri olmayan çadırlar ve yurtlarda kaldığını söyledi.

UNICEF sözcülerinden Sarah Crowe da "Bu hayat kurtama meselesidir. Bürokratik düzenlemeler değil. Yunanistan'daki durum çok vahim" dedi.

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