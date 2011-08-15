-"Bu başarı AK Parti'ye nasip oldu" İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin 9 yılda 3 dönem tek başına iktidar olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet tarihinde 3 dönem oylarını artırarak tek başına iktidar olmuş başka parti göremezsiniz. Ne Menderes dönemi, ne Demirel dönemi, ne Özal dönemi. Allah AK Partiye bunu nasip etti'' dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Partinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul İl Başkanlığınca Bayrampaşa Belediye Stadyumunda düzenlenen ve Somali için 100 bin yardım SMS'i atılması hedeflenen iftar programında bir konuşma yaptı. Arınç, konuşmasında, Ramazan ayının neredeyse yarısına geldiklerini ifade ederek, ''Allah Ramazan'ın tamamına erdirsin. Önce 'merhaba' diye başlar, yarısından sonra 'elveda' diye devam eder. Bitişini de anlayamayız. Bu sevimli, güzel, bereketli günler sanki bir günmüş gibi geçip gidiverir. Sonra tekrar 11 ayın sultanı için 1 yıl hasretle bekleriz. Allah bu Ramazan ayında dualarımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin'' diye konuştu. Ramazanın bütün ülkede çok güzel yaşandığını ifade eden Arınç, ''Çok bereketli, çok heyecanlı. Anadolu'nun neresine giderseniz böyle sofralarına konuk oluyoruz. Yardımlar zekatlar fitrelere her zamankinde daha çok oluyor'' dedi. Ramazan'da toplumsal dayanışmanın, birlik beraberliğin çok daha güzel yaşandığını vurgulayan Arınç, ''Bu bizim inancımızdandır, geleneklerimizdendir, örf ve adetlerimizdendir, komşuluk hukukumuzdandır. Çorbanın suyunu biraz fazla koyup komşusunu gözetmek ancak bizim milletimize has bir duygudur. Bu güzel duygularla biz sosyal dayanışmayı da gayet güzel yapıyoruz. Birbirimizin sevincine, birbirimizin kederine ortak oluyoruz''ifadelerini kullandı. Bir kaç gün önce Kosova'yı ziyaret ettiğini anımsatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kosova 500 yıl hemen hemen aynı bayrağın altında olduğumuz bir toprak parçasıdır. Aynı tarihin aynı medeniyetin çocuklarıyız. 800'den fazla camisi olan, hanları, kervan sarayları, köprüleri olan bir Osmanlı medeniyetinin varisi, evladı fatihanın topraklarındaydık. Oradaki bütün kardeşlerimizle güzel iftarlarda buluştuk. Türkiye'den giden imkanlarımızı Kosovalı kardeşlerimiz için tahsis ediyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Ramazan başlamadan önce Bosna Hersek'e gitmiştim. Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde hükümetimizi temsilen 600'den fazla cenazenin cenaze namazlarının kılındığı o cenaze gününde de bulunmuştum. Oradan da İstanbul'a, Anadoluya binlerce selam gönderildi. Biz dünyada inancımız tarihimiz, ortak kültürümüz nedeniyle yüz binlerce insanla da aynı duyguları paylaşıyoruz. Hamdolsun Ramazan da oralarda bereketli geçiyor. Onlar da Türkiye'yi hasretle özlüyorlar ve Türkiye için dua ediyorlar.'' -AK PARTİ'NİN 10. YILI- Bugün AK Parti'nin kuruluşunun 10. yılı olduğunu da hatırlatan Arınç, bu kadar büyük bir başarıyı Allah'ın AK Partiye nasip ettiğini söyledi. Arınç, şöyle devam etti: ''Düşünün ki, 9 yılda 3 dönem tek başına iktidar. Cumhuriyet tarihinde 3 dönem oylarını artırarak tek başına iktidar olmuş başka parti göremezsiniz. Ne Menderes dönemi, ne Demirel dönemi, ne Özal dönemi. Allah AK Parti'ye bunu nasip etti. 3 dönemdir merkezi hükümette ve en son yüzde 50 oyla tek başına iktidardayız. 2 dönemdir belediyelerde, 2004, 2009. Hamdolsun yine 16 büyükşehirin 12'si ve 81 ilin 57'si, 923 ilçenin 570'i, 2 binden fazla beldenin bin 470'inde AK Parti olarak, toplamda yüzde 70'i aşan ölçüde yerel yönetimlerde de iktidardayız. 3 dönem merkezde, 2 dönem yerel yönetimlerde, ama bitmedi. 9 seneye sığdırdığımız başarılar sadece bunlarla sınırlı değil. 2 tane de büyük referandum geçirdik. Allaha hamdolsun ki AK Partinin tek başına 'evet' dediği, evet kampanyası yürüttüğü referandumlarda 2007'de yüzde 67,5 ile 2010 yılının 12 Eylül'ünde de yüzde 58 oyla 'evet'ler AK Partinin başarı hanesine de yazıldı.''