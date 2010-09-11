-"BU ANAYASA MİLLETİN, HALKIN ANAYASASI DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu anayasa milletin, halkın anayasası değil. Emekçinin, çiftçinin, taksicinin değil, Recep Bey'in derdini çözüyor. Yüce Divana gitmesini engelliyor. O zaman 12 Eylülde 'hayır' oyu kullanıp, demokrasinin önünü açacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde, herkesin aşı ve işi olan güzel bir Türkiye istediklerini belirterek, ''Önümüzde bir fırsat var. 12 Eylülde sandığa gidip hayırlı bir iş yapacağız. Biz baskı ve zulüm değil, özgürlük ve adalet istiyoruz'' dedi. Gün gelip devran dönüp AK Parti'nin hesap vereceğini, bundan kimsenin kuşkusunun olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bir anayasa getiriyorlar ve diyorlar ki; 'Özgürlükçü bir anayasa ve 12 Eylülün hesabı sorulacak'. Peki bunlar 12 Eylülden hesap sorabilirler mi? Soracak adam muhtıra veren paşaya madalya verir mi? Bunlar iki yüzlü, mağdur edebiyatı yapıyorlar, bunlara inanmayın. AKP'nin maskesi budur. 'Yırtık ayakkabıyla siyasete girdik' dediler. 'Allah, peygamber' dediler. Bir bakıyorsun hepsi köşeyi dönmüş, han hamam sahibi olmuş'' diye konuştu. Meydanda toplananlar arasında yüzlerce genç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 12 Eylülün gençleri siyasetten uzaklaştırdığını, ama artık gençlerin CHP ile siyasete ısındığını ve CHP'nin bağrında toplandığını kaydetti. -''YETKİ VE GÜÇ VERİN, TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRELİM''- Kılıçdaroğlu, okunan ezan dolayısıyla bir süre ara verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Tek umudum, tek güvencem sizlersiniz. Yetki ve güç verin, Türkiye'yi değiştirelim, halk iktidarını kuralım, haramilerin iktidarını yıkalım. Bu anayasada bir şey var. Kimse yapılan yüksek zamlar nedeniyle bundan sonra dava açamayacak. Bu haklar elinizden alınıyor. Kenan Paşa'nın bile yapamadığını Recep Efendi yapıyor. Yolsuzlukların önünü açıyor bu anayasa, ama sendikaların dava hakkını elinden alıyor. Bu anayasa milletin, halkın anayasası değil. Emekçinin, çiftçinin, taksicinin değil, Recep Bey'in derdini çözüyor. Yüce Divana gitmesini engelliyor. O zaman 12 Eylülde 'hayır' oyu kullanıp, demokrasinin önünü açacağız.'' Kılıçdaroğlu, bayramın özel bir gün olduğunu, insanların sevgi, dostluk ve barış duygularının öne çıktığını belirterek, ''Bunlar eskiden her şeye 'Hayırlı olsun' derlerdi. Şimdi korkudan ağızlarına almıyorlar. 12 Eylülde hayırlı bir iş yapıp, Türkiye'nin önünü açıp, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'' dedi. Artık kadınların da siyasete girmesi ve siyasete yön vermesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, k䁩mseyi ötekileştirmeden herkesin geleceğini güvence altına alacaklarını, çünkü CHP olarak halka hizmet etmenin kutsallığına inandıklarını ifade etti. -''RECEP BEY KARŞIMA ÇIKMAYA CESARET EDEMEZ''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ''Memur Kemal Efendi'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Ben memurluğumla her zaman gurur duydum. Ben samimi bir insanım, siyasete yeni bir soluk getirmek istiyorum. Onun için benim sözüm, memur, taksici, esnaf Kemal'in sözüdür. Başbakana istediği bir kanalda, istediği gazetecilerle canlı yayına çıkmayı teklif ettim. Ama kendisi kabul etmedi. Recep Bey benim karşıma çıkmaya cesaret edebilir mi? Edemez. Çünkü karşıma çıkacak insanın yolsuzluk dosyasının olmaması lazım. Oy verin, onların gerçek yüzünü gösterelim. 'Hayır' diyelim ki özgür Türkiye'yi kuralım'' diye konuştu.