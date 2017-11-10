"Brezilya poposu" ameliyatını erkekler de yoğun olarak yaptırıyor

İSTANBUL,(DHA) - ESTETİK cerrahide kadınların favorisi olan \"Brezilya poposu\" ameliyatının erkekler tarafından da yoğun olarak tercih edildiği ortaya çıktı. Kadın vücudunda göğüs ve popo kıvrımlarının göz alıcı olmasının, bel oyuntusunun derinliği ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, ince bir belin, hem popoyu, hem de göğsü ön plana çıkaracağını vurguladı. Aslında ideal olanın, ince bir belin hemen altında belden belirgin bir şekilde ayrılan dolgun ve yuvarlak kalçaların varlığı olduğunu dile getiren, Beyhan, benzer şekilde, erkek vücudunda da belin ince olmasının, poponun çıkıntısı ile birlikte çok daha sert ve maskülen bir görüntü ortaya çıkaracağını belirtti.

ERKEKLERİN DE GÖZDESİ

Op. Dr. Gökhan Beyhan, bu nedenle, bel-popo ilişkisini öne çıkaran, güzelleştirmeyi hedef alan yağ transferi (diğer adıyla Brezilya poposu) operasyonlarının hem kadın, hem de erkek hastalarda yoğun olarak yapıldığını sözlerine ekledi.

Basitçe bu işlemi, yağ dokusunun yer değiştirmesi olarak tanımlayan Beyhan, istenmeyen fazla yağın bel, göbek, sırt gibi bölgelerden alınıp popo ve basen kıvrımlarına doğal bir dolgu maddesi olarak kullanılması yöntemi olduğunu dile getirdi.

Bel ve karın incelirken kalçaların dolgunlaşmış olacağını, tamamen kapalı olarak gerçekleştirilen bu işlemin sonrasında birkaç milimetrik kesi dışında bir iz kalmadığını ifade eden Beyhan, vücut biçiminin değişeceğini ve hastaların daha özgüvenli hissedebileceklerini belirtti. Çok ince yapılı kişilerde, ya da çok kaslı erkek hastalarda silikon popo protezlerinin daha iyi bir seçenek olabileceğini vurgulayan Op. Dr. Gökhan Beyhan, bazı durumlarda yağ enjeksiyonu ve silikon protez yöntemlerinin birlikte kullanılabileceğini, silikon popo protezlerinin genelde daha iddialı sonuçlar verebileceğini söyledi.

YAĞ ENJEKSİYONU VE KALICILIK SÜRESİ

Popoya yağ enjeksiyonunun genel anestezi altında ve hastane şartlarında yapılan kapalı bir cerrahi işlem olduğunu vurgulayan Beyhan, belirgin bir kesi yapılmadan \'kanül\' adı verilen kalın iğnelerle fazla yağların alındığını, bazı işlemlerden geçirilerek saflaştırıldığını, daha sonra saf canlı yağ hücrelerinin ameliyat öncesinde planlanan şablona göre, kalça ve üst basen bölgelerine arzu edilen kıvrımı verecek şekilde enjekte edildiğini anlattı. Önemli olan bel oyuntusu ile kalça çıkıntısı arasındaki farkı vurgulamaktır diyen Beyhan, kapalı bir yöntem olduğu için günlük hayata dönüşün çok hızlı olduğunu belirtti.

Hastadan hastaya göre değişkenlik gösterebilen yağların kalıcılık süresi hakkında merak edilenleri anlatan Beyhan, yüzde 40 civarında bir kısmın eriyebileceğini, yağların canlı dokular olduğu için yüzde 60 civarının kalıcı olduğunu ve vücuda verilen şeklin kilo alınıp verilse dahi büyük ölçüde korunacağını ifade etti.

‘’BAŞKA İŞLEMLERLE KOMBİNE EDİLEBİLİR Mİ?’’

Çoğu zaman popoya yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütme, dikleştirme ve karın germe gibi operasyonların da yapılabileceğinin altını çizen Op. Dr. Gökhan Beyhan, aynı zamanda alınan yağların yeterli olması durumunda popo dışında yüz ve göğüs bölgesine enjekte edilebileceği gibi, alınan yağların yetersiz olduğu durumlarda popoyu büyütmek için silikon protezlerle birlikte de işlemin yapılabileceğini belirtti.

Beyhan ‘’Burada önemli olan yağın doğru yerden alınıp, doğru yere doğru miktarda verilmesidir. Bilinçsizce poponun içini şişirmek anormal ve itici bir sonuç verebilir. İşin püf noktası poponun anatomisini doğru şekilde analiz ederek sadece eksik olanı yerine koymaktır’’ dedi.

Brezilya poposu olarak da adlandırılan popoya yağ enjeksiyonu işleminin, sadece popoyu değil tüm vücudu güzelleştirmeye yardımcı olan bir işlem olarak modern estetik cerrahi teknikleri arasında yerini aldığını ifade eden Op. Dr. Gökhan Beyhan, tamamen kapalı tekniklerle yapılan bu işlem sayesinde kum saati görüntüsünün artık hayal olmadığını sözlerine ekledi.

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