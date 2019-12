-"BÖYLE HÜKÜMET DOSTLAR BAŞINA" KARACABEY (A.A) - 26.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "böyle hükümet dostlar başına arkadaşlar. Eskiden olsaydı kaşıkla verir, sapıyla gözünü çıkarırlardı. Biz kaşıkla yediriyoruz, arada bir 'Ya Rabbi şükür 'diyorlar' 'Ver biraz da biz yiyelim' demiyoruz" dedi. Arınç, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir düğün salonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuştu. Millet, hizmet adına yapılan güzelliklerde AK Parti'nin imzasının bulunduğunu ifade eden Arınç, geçmişte yapılanları inkar etmediklerini, ancak son 8,5 yılda gerçekleştirilenlerin ortada olduğunu belirtti. Arınç, 2002'de iktidara geldiklerini, 2007'de yüzde 47 oyla yeniden iktidar olduklarını hatırlatarak, ''Yeniden sizden destek istiyoruz. Oy senindir, senin namusundur. Ey millet senin tercihine saygı duyacağım. Hangi konuda nasıl hareket edersen senin sorumluluğundur, milletimizi ve memleketin geleceğini düşün, ona göre karar ver. Bütün anketler, kısmet olursa, bu seçimi kazanacağımızı, 12 Haziran'da 3. dönem, ustalık dönemimize ulaşacağımızı gösteriyor'' diye konuştu. Belediye seçimlerinde de büyük başarı sağladıklarını anlatan Arınç, ülkenin her tarafında hizmet ürettiklerini vurguladı. ''Bu böyle devam edecek mi?'' diye soran Arınç, ''Hizmetler beğenildikçe devam edecek. Halkıyla arasındaki bağları dikkate almazsa, sözlerini tutmazsa, çalışmazsa, hizmet üretmezse, sandıkla gelen sandıkla gider'' dedi. Arınç, AK Parti olarak güçlerini halktan aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Teşkilat olarak da milletvekillerimiz olarak da yumruğu aynı noktaya vuruyor, sesimizi aynı noktada buluşturuyoruz. Başka partilerde listede yer bulamazsa, yerini arka sıralarda bulursa, 'hadi bana eyvallah' deniliyor. Birbirini çekiştirenler 'ben yoksam batsın bu dünya' diyenler... Biz böyle değiliz. Aday olmayan milletvekillerimiz ve diğer partili arkadaşlarımız, bize desteklerini sürdürüyor. Bugün burada bunun en güzel örneği veriliyor. Biz AK Parti ailesiyiz.'' Okullar, hastaneler, göletler, barajlar yaptıklarını anlatan Arınç, Karacabey'e gelmeden önce Bursa İhtisas Deri organize Sanayi Bölgesini açtıklarını bildirdi. Arınç, 2002'nin milat olduğunu belirterek, ''Önceden, başlayan işler kalırdı, biz bitiriyoruz. Hatta temelini atarken 'şu gün açılışını yapacağız' diye söz de veriyoruz. Çevre yolları bizim dönemimizde yapıldı, oto yolları ve otobanlar gelişti. Yüksek hızlı tren, Bursa'ya gelecek. 2 yıl içinde inşallah Ankara'dan trene bineceksiniz, 2,5 saatte Bursa'ya geleceksiniz. Buradan Gemlik ve Mustafakemalpaşa'ya...'' diye konuştu. -''YAPACAK ÇOK ŞEY VAR''- Bülent Arınç'ın konuşması sırasında, ''saatte 250 kilometre hızla yol alan yüksek hızlı trenden bahsediyorum, yüksek alkışlarınızı bekliyorum'' demesinin ardından salonu dolduranlardan alkış geldi. ''Yemeğin mahmurluğu içinde ne dediğimin farkında değilsiniz'' diye devam eden Arınç, eski trenlerin rampalara geldiğinde nasıl yavaşladığına değindi. Avrupa'nın, Japonya'nın yıllar önce bindiği trene, önceden siyasetçilerin karşıdan baktığını dile getiren Arınç, ''Biz bunu gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Yozgat-Sivas istikametlerine de gideceğiz. 1 Haziranda Konya seferleri başlayacak. Ankara-Konya git-gel 2,5 saat oldu'' dedi. Arınç, iktidara gelene kadar köylerde içme suyu olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Biz geldik KÖYDES'i yaptık. KÖYDES Projesi cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Yolu, içme suyu olmayan köy bırakmadık. Karacabey'de varsa ertesi gün suyu da çıkaralım, yolunu da yapalım. KÖYDES ve BELDES projeleriyle çalışıyoruz. Bu hizmetler sürecek, yapacak çok şey var. Bugüne kadar yaptıklarımızın 3 mislini, 5 mislini yapacağız. 'Atma, yapamazsınız' diyen varsa alnını karışlarım, yaparız be yaparız. 8,5 yılda 15 bin kilometre bölünmüş yol yaptık... Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karacebey'de çok güzel hizmetler yapmış ve halen de devam ediyor.'' -''BÖYLE HÜKÜMET DOSTLAR BAŞINA''- Bülent Arınç, tarım sektörünün Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, tarıma çok büyük destekler verdiklerini belirtti. Tarımda maliyetleri artıran, girdilerin yüksekliğini bildiklerini ifade eden Arınç, ''Desteklerimiz düşük kalıyor olabilir. Bunların da çaresini buluyoruz. Tarım alet ve ekipmanlarının yüzde 50 hibeyle alınması için destek oluyoruz. Tarıma desteklerimiz artarak sürecek' dedi. Arınç, TARSİM'in kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bu eskiden yoktu. 'Yağmur yağdı, sel aldı götürdü, dolu vurdu, zarar ziyana uğradım'. İyi de kardeşim bunun için bir tarım sigortası getirildi. Sana kolaylık olsun diye sigorta priminin yarısını devlet verdi. Araçlarınız varsa trafik sigortasını yaptırıyorsunuz. Bunun yarısını devlet vermiyor. Herkes sahip olduğu aracın kasko yaptıracaksa yüksek primini, zorunlu trafik sigortasının ise primini yatırıyor. Devlet bu işe alışılması ve çiftçinin desteklenmesi için yarı miktarda prim desteği veriyor.'' TARSİM'in her konuyu risk kapsamına aldığını belirten Arınç, şöyle devam etti: ''(Ben sigorta yaptırmam, zarar görürsem devletten isterim.) Yok böyle bir şey. Son defa söylüyorum; bu zararlar, paralar ödenecek, ama bundan sonra 'aşırı yağıştan, selden zarar gördüm, devlet bana yardım etsin.' Yok böyle bir şey. Ne bunu ben yapabilirim ne de Önder Matlı yapabilir. Her şeyin bir hukuku var mutlaka bunu yapmalıyız. Tarımda oturduğumuz masada konuşuyoruz; 'damla sulama sistemine geçmeliyiz.' Devlet yüzde 75'e çıkardı desteğini. Ne kadar güzel destek bu. Damla sulama sistemindeki çilek üretimini biliyorum, çok yüksek. Tarımda her şeye yüzde 50 destek vererek çiftçinin yanındayız. Zararın yüzde 50'sine karışıyorum ama karın tamamı senin kardeşim. Yani 'elindeki ürünün parasının yarısını ben vermiştim yarısı benim olacak' diyor muyum? Demiyorum.'' ''Böyle hükümet dostlar başına arkadaşlar'' diyen Arınç, ''Eskiden olsaydı kaşıkla verir, sapıyla gözünü çıkarırlardı. Biz kaşıkla yediriyoruz, arada bir 'Ya Rabbi şükür 'diyorlar' 'Ver biraz da biz yiyelim' demiyoruz. Ye kardeşim afiyet olsun, helal olsun. Bunun tamamı senin, ama arada beni unutma 12 Haziranlar gelince dört senede bir. Bak o zaman; 'Bu hizmeti bana bunlar yaptı' diyeceksin'' şeklinde konuştu. Bu arada, Başbakan Yardımcısı Arınç tarafından gerçekleştirileceği bildirilen Karacabey'deki seçim ofisi açılışı iptal edildi.