-"Böyle bir Türkiye'den heyecan duymuyor muyuz?" MANİSA (A.A) - 29.01.2012 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında yapılan Davos Zirvesi'nde yaşananların ardından aldığı, ''bir daha Davos'a gitmeme'' kararını hatırlatarak, ''Davos'ta karar aldılar; 'Madem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gelmiyor, 2013 zirve toplantısını burada değil, gidelim Türkiye'de yapalımın' kararını aldılar. Böyle bir Türkiye'nin, onurlu vatandaşı olmak, bize gurur vermiyor mu, heyecan duymuyor muyuz?'' diye konuştu. Tanrıverdi, partisinin Manisa Soma ilçe teşkilatının olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, dünyada saygın bir ülke olduğunu ifade eden Tanrıverdi, 2009 yılında yapılan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı panelde yaşananlar nedeniyle ortaya koyduğu ''Bir daha da Davos'a gelmem'' tepkisini hatırlattı. Tanrıverdi, bu yıl yapılan Davos Zirvesi'nin ilginç bir karara sahne olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Ne oldu biliyor musunuz, Davos'ta karar aldılar; 'madem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gelmiyor, 2013 zirve toplantısını burada değil, gidelim Türkiye'de yapalımın' kararını aldılar. Böyle bir Türkiye'nin, onurlu vatandaşı olmak bize gurur vermiyor mu, heyecan duymuyor muyuz, hasret değil miydik, evet hasrettik. Başbakanımız bu restleri çekerken, milletine güveniyordu, sizlere sırtını dayıyordu. Milletine güveniyordu. Millet iradesi bizim başımızın tacıdır. Ona saygı duymayanlar, siyasi tarihte yok olurlar. Birilerinin dediği değil, güçlülerin değil, üstünlerin değil, halkımızın dediği olacaktır. Bundan sonra söz de karar da milletimizindir.''