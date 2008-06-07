"Böyle bir sisteme Cumhuriyet denebilir mi?"

AKP MYK toplantısına gelişinde soruları yanıtlayan Arınç, "Bu iptal kararı 9'a karşı 2 oyla alınmış. Henüz gerekçesini görmedik.Bu karar hukuka, anayasa kurallarına uygun bir karar değil. Sonuçları itibarı ile çok vahim bir karar. Vehameti de şurada; sadece başörtüsü ile ilgili bundan sonra ne olacağına dair bir işaret vermiyor; Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı kendisine anayasa tarafından tanınmış olan hak ve yetkilerin tamamen kötüye kullanılmasıdır" dedi.

"Anayasa'nın 148'inci maddesindeki anayasa değişikliklerine ilişkin hüküm tamamen ortadan kaldırılmıştır" diyen Arınç, "Şekli bakımdan yapacağı incelemeyi esasa girmek sureti ile kendisi iptal etmiştir" diye konuştu.

Arınç, Anayasa'nın 153'üncü maddesinde 'Anayasa Mahkemesi yasa koyucu değildir, vereceği kararla yeni bir hukuki uygulamaya yol açamaz' denilmektedir. Anayasa Mahkemesi kendi düşüncesine göre kendisine tanınan hak ve yetkileri yeterli saymamış, bunları tamemen yok sayarak kendi incelemesini esasa girmek sureti ile yapmış ve yaptığı yorumlarla bu değişiklikleri iptal etmiştir" şeklinde konuştu.

Anayasa'nın 7'nci maddesine göre yasama yetkisinin TBMM ait olduğunu belirten Arınç, mahkemenin bu kararı ile TBMM'ye verilen yasama yetkisini de iptal ettiğini, vehametin burada olduğunu söyledi.

"Egemenlik yargıçlarda..."

Arınç, "Bundan sonra yasama görevini yapamayacaktır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin izin verdiği ölçüde yasama yapılabilecektir. İnanın bunu düşünürken bir milletvekili olarak tüylerim diken diken oluyor. Anayasa Mahkemesi nasıl böyle bir yanlış karar verebilir ki yasama yetkisini milletinden alan Meclisimizi yok sayabilir? Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de egemenliğin artık millette olduğunu değil yargıçlarda olduğunu da dolaylı olarak ifade etmiştir" dedi.

Kala kala bir yürütmenin kaldığını söyleyen Bülent Arınç, "Yürütmenin tüm eylem ve işlemleri de yargı denetimine tabi. Bu kararla yürütmeyi de tasallut altına alıyor. Danıştay'ın kurumsal muhalefeti de ortada. Yürütme de elden gitti. O zaman 3 erkten sadece yasama kaldı. Böyle bir rejime, böyle bir sisteme cumhuriyet denebilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı hiçbir hukukçunun kabul edemeyeceği ölçüde vahim bir karardır. Ama Türkiye demokrasi ile özgürlük ile milletin desteği ile bu yanlışı mutlaka düzeltecektir" diye konuştu.

Bir gazetecinin, AK Parti'nin bu kararın ardından nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Arınç, "Çok heyecanlı ve sinirli olarak kararla ilgili değerlendirmemi anlattım. Bundan sonra ne olacak? Kıyamet kopmayacak. AK Parti büyük bir partidir. 20 milyon halk desteği olan bir partidir. Kendisine yakışanı yapacaktır. Kendisine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

Anayasa Mahkemesi, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa değişikliğini dün iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.