-"Böyle bir iktidar Türkiye'de görülmedi" BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Böyle bir iktidar Türkiye'de görülmedi de sanıyorum başka ülkelerde de görülmedi'' dedi. Arınç, partisinin Nilüfer ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, yatalak hastalara veya özürlülere evde bakım hizmeti verildiğini belirterek, Bursa'nın bu konuda çok başarılı olduğunu söyledi. Engelli bireyler için evde bakım hizmeti alan ailelerin yaşadığı mutluluğu anlatan Arınç, bu sırada duygulandı. Arınç, özürlülere evde bakım hizmeti için geçen yıl 4 milyar lira verdiklerini, bu sene 6 milyar lira vereceklerini belirterek, acil hizmetler konusunda da büyük hizmetler yaptıklarına dikkati çekti. Sağlık Bakanlığının, kendisine ait 4 tane ambulans uçağı, 11 tane de helikopterini, Türkiye'nin neresinde olursa olsun acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine tahsis ettiğini kaydeden Arınç, sağlık ve eğitim alanında yaptıklarını anlatmanın günler sürebileceğini söyledi. Arınç, AK Parti geldiğinde 80 tane olan üniversite sayısının şimdi 165'e ulaştığını belirterek, ''Yüzde 100 artırmışız'' dedi. -''Nineler uçuyor be...'' Ulaşımda Türkiye'nin çağ atladığını, eskiden ağır ağır giden trenlerin şimdi yüksek hızlı tren olduğunu ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Eskiden uçmak kolay değildi, birilerinin işiydi. Böyle kelli felli olacaksın, kafanda fötr şapka, elinde bond çanta, takım kıyafet, puronu tüttüreceksin, cebinde bol paran olacak uçağa bineceksin gideceksin. Şimdi bazen Borajet'e biniyorum, akşam da bineceğim kısmet olursa, yanımda Erzurumlu hacı nine var, arkamda askere giden bir çocuk var, bu tarafta da üniversite eğitime başlamış bir delikanlı var. Nineler uçuyor be, çok şükür. Allah bugünleri gösterdi. Uçuyoruz, kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Ninem şimdi uçmakla kalmıyor, 'Erzurum'a direk uçak isterim' diyor. Vatandaş bu, ne isterse başımızın üstünde. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama şu anda 36 havaalanı, her gün milyonlarca yolcu taşıyor.'' Arınç, ''yapamazsınız'' denilmesine rağmen yüksek hızlı tren de yaptıklarını belirterek, ''Biz yaparız, bizim yaptıklarımızı siz hayal bile edemezsiniz. Cevap bu'' ifadesini kullandı. Hızlı trenin Bursa'ya da geleceğini belirten Arınç, ''Allah'ın izniyle Ankara'dan bineceğiz, 2,5 saat sonra Bursa'da, 'Merhaba Bursa' diyeceğiz'' diye konuştu. -''Yol yapıyoruz yolsuzluk yapmıyoruz''- Arınç, bu paraların nereden geldiğinin sorulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bu paraların tek bir sırrı var. Havuzda topluyoruz, kayıp kaçak yok, kimsenin cebine girmiyor, yol yapıyoruz yolsuzluk yapmıyoruz. Temeli biz atıyoruz, Allah'a çok şükür atarken de tarihini koyuyoruz, 'Şu tarihte Allah kısmet ederse açılışını yapacağız' diyoruz ve Allah nasip ediyor açılışını o gün yapıyoruz. Böyle bir iktidar Türkiye'de görülmedi de sanıyorum başka ülkelerde de görülmedi. Bu iktidarın sahibi sizsiniz. Bu iktidara kazandıran da ona güç veren de onu yanıltmayan da ona hizmet konusunda her gün başarı dileklerini dualarını gönderen de sizsiniz.'' Türkiye'de her iki kişiden birinin AK Parti'ye oy verdiğine de değinerek, ''Ama bu gerçeği en güzel anlatan muhteşem bir karikatürdür. Karikatür şu; (Tayyip bey böyle aslan gibi duruyor, karşısında Kemal beyefendi ile Devlet bey efendi. Onlara dönüyor diyor ki; 'Bana hanginiz oy verdiniz)'' diye konuştu. Arınç, kongreye katılan CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i işaret ederek, ''Yani Bozbey'in yanında bir kişi daha olsaydı, cesaret edip, soracaktım ama tek başına gelmiş'' dedi. Bozbey'in, yanında oturan AK Partili Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı göstermesi üzerine Arınç, ''O zaten bizden kardeşim'' diye konuştu.