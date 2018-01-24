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Dünya

"Botoks" kullanan 12 deve güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Suudi Arabistan'da düzenlenen "deve güzellik yarışması"nda 12 deve, kendilerine sahipleri tarafından botoks uygulandıkları ortaya çıkınca, yarışmadan diskalifiye edildi

24 Ocak 2018 14:25

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Suudi Arabistan\'da düzenlenen \"deve güzellik yarışması\"nda 12 deve, kendilerine sahipleri tarafından botoks uygulandıkları ortaya çıkınca, yarışmadan diskalifiye edildi.
Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali\'nde, 12 deve sahibinin yarışmacı develer üzerinde botoks kullandığının ortaya çıkmasıyla, \"katı güzellik yarışması kurallarını\" ihlal etmeleri sebebiyle söz konusu 12 deve yarışmadan diskalifiye edildi.
Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ödülünün \"57 milyon dolar\" olması, deve sahiplerinin kazanma çabalarını artırarak, çeşitli yöntemlere başvurmalarının anlaşılması üzerine geçen yıl katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlanmıştı.
Diskalifiye edilen develer, kural kitabında yer alan, \"Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz\" maddesine dayanılarak yarışmadan diskalifiye edildi.
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi\'nin toplumsal reformlara ağırlık vermesiyle her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali\'nin önemi ülke genelinde artarken, festival geleneksel kültür özelliklerini temsil etmesi nedeniyle Suudi Arabistanlılar tarafından oldukça ilgi görüyor.
Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, bu seneki festivalde katılım sayısının geçen yıla göre üçte bir arttığını ve festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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