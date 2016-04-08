"Bölgeye barış gücü askeri yollansın"



Karabağ sorununun çözülmesi ve bunun kalıcı olması için hangi adımlar atılmalı?

Rus Orta Asya uzmanı ve Moskova'daki 'Carnegie Merkezi'nin serbest yazarı Arkadi Dubnov:

1. Bölgeye ilk etapta uluslararası gözlemciler ve ardından barış gücü askerlerinin gönderilmesi için hızlı bir şekilde karar alınması. Barış gücü askerlerinin görev tanımı kapsamlı, ancak görev süresi net bir şekilde sınırlandırılmış olmalı.

2. İki taraftan da sorunun sadece barışçı yollarla çözülmesi gerektiği yönünde, askeri yollara başvurulmasını reddeden üst düzey siyasi iradenin gösterilmesi.

3. Başta resmi düzeyde olmak üzere çatışmacı söylemin sona erdirilmesi, toplumdaki savaşkanlık isterisinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

4. Azerbaycan, Karabağ'dan kaçan tüm Azerilerin geri dönmesi yönündeki kati talebinden vazgeçmeli. Bu, Ortadoğu sorununun çözümü için talep edilen, 1948'deki Arap-İsrail savaşı nedeniyle yerlerinden olan tüm Filistinli mültecilerin geri dönmesi şartı gibi gerçekçi olmayan bir koşuldur. Bu tür taleplerde bulunmak, soruna gerçek çözüm istenmediğinin kanıtıdır.

5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Minsk Grubu çalışmalarına devam edecekse, barış görüşmelerinde Türkiye'nin rolünün artırılması gerekecektir.

6. Barışçı bir çözüm için 'toprak karşılığı barış' ilkesi kabul edilebilir.

Arkadi Dubnov, Orta Asya uzmanıdır. Dubnov, Moskova'daki Carnegie Merkezi'nin serbest yazarları arasındadır.