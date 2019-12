-"Bölge halkından destek bekliyoruz" BURSA (A.A) - 28.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu 3 askerin şehit düşmesine ilişkin olarak, '' Hükümet ve devlet olarak terör ve teröristle sonuna kadar mücadele edeceğiz. vatandaşımızı rahatsız etmeden ve üzmeden, bu mücadeleyi sürdürürken aynı desteği de bölge halkından bekliyoruz'' dedi. Çelik, Bursa Valiliği tarafından Çırağan Kafe'de şehit ve engelli aileleri ile gazilere verdiği iftarda, ''Eli öpülesi, vatan toprağı için en yakınlarını toprağa veren şehit ailelerinin büyükleri, engellileri selamlıyorum'' diyerek konuşmasına başladı. Ayların sultanı, 11 ayın sultanı ramazan ayının geride bırakılmak üzere olduğunu ifade eden Çelik, dün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin kutlandığını söyledi. Bu mübarek günlerde rahmetin, merhametin dalga dalga yükseldiğini gördüklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu: ''Ülke içindeki insanlara değil yurt dışındaki insanlığa da el uzatan milletimizin, rahmet ve merhamet ayında olaylara ve insanlara nasıl baktığını gördük. Bu güzel ayda herkes bir başkasına iyilik yapmak, acısını dindirmek, sevindirmek, yetimi, mazlumu ve mağduru mağduriyetlerden kurtarmak için gayret gösterirken ne acıdır ki, Türkiye'de insan olup olmadıkları tartışılması gereken, eli silahlı katil canilerin bugün bile 3 vatan evladını şehit ettiklerini hep beraber haberlerden duyduk. Milletimizin, 'ramazan ayı, rahmet ayı, yani bu ayın hürmetine, bu merhamet dalgasının yükseldiği süreçte bari insanlığınızı hatırlayın. Yok mu insanlık adına nüve olarak kalan bir şey?' diye haykırmasına rağmen maalesef onlar kendi dünyalarındaki görevini yapmaya, yerine getirmeye devam etmektedirler. Şehit aileleri, vatan için en yakınlarını feda eden kardeşlerim, devletimiz, bu canilerle, çetelerle mücadele konusunda yoğun bir gayret ve büyük bir mücadele içindedir.'' -''Milletimizin baş belası teröristler''- Bakan Çelik, bu rahmet ayında bile askeri, polisi, kendisine hizmet götürmeye çalışanları şehit etmekten çekinmeyenlere destek veren az sayıda vatandaşların olmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şöyle devam etti: ''Bu toprakların mayasında, özünde ve değer yargılarında, bu kadar duygusuz ve insani özelliklerden sıyrılmış insanlara veya canilere destek verme cüretini, bu basiretsizliği gösteren insanlardan yana sıkıntımız, sitemimiz var. Terörist, 30 yıldır memlekette, milletimizin baş belası olarak uğraştığımız teröristler. Ama şu yaşanan olaylar karşısında bu mübarek gecede beklediğimiz bir şey var. Artık teröristle, memleketi bölmeye çalışanlarla, bu memleketin yücelmesi, kalkınması, yalnız 73 milyon değil, bizden dost elini bekleyen insanların da imdadına yetişmeye çalışan bu aziz devletin niyetini bilen vatandaşlarımızın bilmeyenlere bunu öğretmesi gerekiyor. Bu hainlerin arkasında az sayıda olsa vatandaşımızın görüntüsünün bizi her şeyden daha fazla üzdüğünü bir kez daha ifade ediyorum. Başbakanımızın da söylediği gibi herkes safını belli etmelidir. Bu kadar merhametsiz, insanlıktan yoksun bir davranış içinde olanlarla, bu memleketin istikbali için mücadele edenlerin bir kez daha düşünüp bu safları netleştirmesinde büyük yarar olduğu inancı içindeyim.'' -''Bu güzel vatanın düşmanları var''- Hükümet ve devlet olarak terör ve teröristle sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Çelik, ''Vatandaşımızı rahatsız etmeden ve üzmeden bu mücadeleyi sürdürürken aynı desteği de bölge halkından bekliyoruz. O bölgeden milletvekili olarak da açıkça ifade ediyorum, aynı desteği o yöre halkından beklediğimi söylüyorum. Mücadele birlikte verilebilir. Terör ve teröristin amacı bellidir. Varılacak bir yer yoktur, varacakları bir yer yoktur. Kan dökmekten, yuvaları söndürmekten, anaların yüreğine kor düşürmekten başka yaptıkları hiçbir olmamıştır'' dedi. Çelik, bir ayrışmayı, teröristi ve terörü ayrıştırmayı, önümüzdeki günlerde el birliğiyle halledecekleri inancını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlam yeni acılar göstermesin. Ama bir şeyi de çok iyi biliyoruz ki, bu aziz vatan ve bu güzel vatanını dostları yanında çok da düşmanları var. Öteden beri bizi çekemeyenler, kalkınmamızı, büyümemezi çekemeyenlerle ve lider ülke olmamızı, bizim ilk 10 ekonomi arasına girmemizi istemeyenler, her zaman vardı bundan sonra da olacak. Temennilerimiz güzeldir ama tedbirlerimizi, her alanda alma zaruretinin bilinci içindeyiz. Düşmanlar ne düşünürse düşünsün, biz birlik ve dirlik içinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Onlar değil, bu milletin geleceğini düşünenler neticeye ve büyük hedefe ulaşacaktır.'' Bursa Valisi Şahabettin Harput ise acıların bitmesi ve dinmesi için var olduklarını ve var olacaklarını söyledi. Hükümetin son dönemde yaptığı Anayasa değişikliğiyle şehit, gazi ve engelliler için pozitif ayrıcalıklar tanındığını belirten Harput, ''Uygulamada bunlar safha safha hayata geçiyor. Elbette ülkemiz zor günlerden geçiyor. Dünyada da zor günler yaşanıyor. Türk milleti olarak başarıyla bugüne kadar sorunları hep aştık. Türkiye, dünyanın 20'den fazla ülkesine yardıma koşuyor. Ülkemizdeki zorlukları da biliyoruz. Güzel günlere kavuşacağız'' dedi.