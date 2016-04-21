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Dünya
Deutsche Welle

"Böhmermann yasası" için yeni girişim

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şiirle gündeme gelen 103'üncü maddeyi Ceza Yasası'ndan çıkarmak için harekete geçtiği bildirildi.

21 Nisan 2016 12:04


"Rheinische Post" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan habere göre, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas 103'üncü maddenin iptalini erkene alıyor.

Başbakan Angela Merkel, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) muhalefetine rağmen komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Merkel, suçlamaya dayanak oluşturan Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması için de girişimde bulunacaklarını ve 2018'e kadar bu maddenin yerini alacak bir yasa tasarısı hazırlanacağını açıklamıştı.

Yabancı devlet adamlarına hakarete ceza

Merkel'in kararı SPD'li siyasetçilerin tepkisine yol açtı. Kuzey Ren-Vestfalya'nın SPD'li Adalet Bakanı Thomas Kutschaty, yabancı devlet adamları ve diplomatik temsilcilere hakarete cezayı düzenleyen 103'üncü maddeyi Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) gündemine taşıyarak Ceza Yasası'ndan çıkarmayı öngördüklerini duyurdu.

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığı çevreleri Hamburg ve Schleswig-Holstein'ın destek güvencesi verdiklerini, tasarıya başka eyalet yönetimlerinin de sıcak baktığını bildirdi. Eyalet Temsilciler Meclisi'nde SPD ve Yeşiller çoğunlukta bulunuyor.

Yasa taslağı üzerinde çalışıyorlar

Eyalet yönetimlerinin sözkonusu girişimi üzerine federal hükümetin SPD'li kanadına mensup Adalet Bakanı Heiko Maas da harekete geçti. Maas ve ekibinin bir yasa taslağı üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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