-"BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ YIKILABİLİRDİ" İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, ''Avrasya Maratonu, Boğaziçi Köprüsü'nü yıkabilirdi'' dedi. Yüksek Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp yaptığı yazılı açıklamada, salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına ''genlik'' denildiğini hatırlattı. Salınımların sistemin doğal frekansına eşit olması halinde, sistemin genliğinin sonsuza dek artma eğilimi gösterdiğini savunan Alp, bu olaya ''rezonans'' denildiğini bildirdi. Kesintili rüzgar altındaki bir köprünün, deprem dalgaları nedeniyle oluşan salınım etkisi altındaki bir binanın rezonansa uğrayabileceğini ifade eden Alp, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Örneğin 1940 yılında Amerika Birleşik Devleti'nin Washington eyaletinde yapılmış olan, Boğaziçi Köprüsü'nün benzeri Tacoma Asma Köprüsü, ulaşıma açıldığından birkaç ay sonra rüzgar etkisiyle rezonansa girerek yıkılmıştır. Benzer etki salınımlı bir asma köprü üzerine büyük bir insan kitlesinin yürümesi veya koşması nedeniyle de oluşabilir. 2000 yılında Londra'da Thames Nehri üzerine ünlü mimar ve mühendisler Arup, Foster, Caro tasarımına uygun olarak inşa edilen Millenium Yaya Köprüsü de insanların yürüyüşlerinden oluşan titreşimler nedeniyle ciddi biçimde sallanmaya başlamış ve rezonansa girme eğilimi gösterdiğinden ulaşıma kapatılarak mühendislik hesapları yenilenmiş ve yapısal sisteminde gerekli takviye ve değişiklikler yapıldıktan sonra 2002 yılında tekrar hizmete açılabilmiştir. İstanbul'a geçmiş olsun.''