-"BOĞAZ DEYİNCE AKILLARINA PARA GELİYOR" AMASYA (A.A) - 28.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Onlar 'boğaz' deyince akıllarına para geliyor. 'Boğaz' deyince köşeyi nasıl döneriz diye geliyor. 'Boğaz' deyince vatandaşın boğazını düşünmüyorlar. Vatandaşın boğazını kim düşünüyor? Bu kardeşiniz düşünüyor. Türkiye'ye sözüm var. Halkın iktidarında bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Aile sigortasını onun için getiriyoruz'' dedi. 12 Haziran genel seçimleri kapsamında partisince Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık bir saatlik gecikme ile katılan Kılıçdaroğlu, vatandaşları, ''Recep Bey bozulacak ama bozulsun, Allah'ına kurban Amasya'' diye selamladı. Siyasetçinin görevinin toplumu ayrıştırmak değil, birleştirmek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Siyasetçinin görevi toplumu bölmek değildir, toplumu birleştirmektir. Siyasetçinin görevi yurttaşa hizmet etmek demektir, eziyet etmek değildir. Onun için size sözüm var. Sizin mutluluğunuz için çocuklarınızın mutluluğu için aydınlık bir Türkiye için, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye için size hizmet etmeye borcum var ve sözüm var. Size hizmet edeceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezini son 6 ayda bir üniversite gibi çalıştırdığını, partisinin artık toplumun bütün sorunlarına çözüm üreten bir parti olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet Halk Partisi halkı kucaklayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi artık işçinin, emekçinin, köylünün, esnafın, işsizin, sanayicinin, yani esnafı sanatkarının, yani kamyon şoförünün, yani taksi şoförünün, yani simitçinin, yani halkın partisidir artık. Hortumcuları ayırıyoruz. Onlar başka bir yerde kalacak. Hortumculara ne olacağını biliyorsunuz değil mi? AK Parti Genel Merkezine bağlı olan hortumları da keseceğim hiç merak etmeyin'' diye konuştu. -''ÜLKEMİZİN EN CİDDİ SORUNLARINDAN BİRİSİ YOKSULLUK''- Ülkenin en ciddi sorunlarından birisinin yoksulluk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, mitingdeki, ''İstanbul Boğazı'nı bırak vatandaşın (emeklinin) boğazına bak'' yazılı pankartı okuyarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Onlar 'boğaz' deyince akıllarına para geliyor. 'Boğaz' deyince köşeyi nasıl döneriz diye geliyor. 'Boğaz' deyince vatandaşın boğazını düşünmüyorlar. Vatandaşın boğazını kim düşünüyor? Bu kardeşiniz düşünüyor. Türkiye'ye sözüm var. Halkın iktidarında bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Aile sigortasını onun için getiriyoruz. Her ailenin güvencesi olacak. Hiç bir ailede de yoksulluk olmayacak. Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu bitireceğiz. Ailelerde huzur olacak. Anneler çocuklarının karnını doyuracak. Onları sabahleyin okula iki yanağını öpüp öyle gönderecek. Evlerinde huzur olacak. Huzurlu bir Türkiye olacak. Huzurlu bir Türkiye'yi yarattığımız zaman göreceksiniz ki Türkiye yeni bir Türkiye olacak. Gençlerimiz yeni genç olacak. Onlar özgürlüklerini kavuşacak Türkiye özgürlüklerine kavuşacak. Sandığa birilerine minnet borcu ile değil seçim sandığına özgür düşüncelerimizle gideceğiz. Sosyal devletin koruması altında yoksulluğumuzu tarihe gömeceğiz. Bunu yapacağız. Söylüyorlar ki, 'sen parayı nereden bulacaksın' Buradan söylüyorum. Sadece hortumları kesmeyeceğim. Hortumları keseceğim ama başka şeyler de yapacağım. 14 kuruluş var yardım yapan. 14 kuruluşu alacağım tek kuruluş yapacağım. İlk 4 ay içinde Aile Sigortası Kurumunu kuracağım ve aile yardımlarını başlatacağız. Her aileden kadının banka hesabına en az 600 lira para yatıracağız. Böylece onu birilerine muhtaç etmeyeceğiz. Önce dediler ki para yok. Sonra baktılar para var. Kemal kardeşleri hesap uzmanı. Para bulmaz olur mu? Para var da para birilerinin cebinde halkın cebinde değil. O paraları oradan alacağım halk için harcayacağım. Sizin için harcayacağım.'' -''2.5 AYLIK KÜBRA MI ÖNEMLİ PARA MI ÖNEMLİ-'' İktidarın kendisi için ''Merkez Bankası'ndaki paralara gözünü dikmiş'' dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ''Efendim 'Merkez Bankası'nda şu kadar para var. Kemal Kılıçdaroğlu gözünü oraya dikmiş' diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. 2.5 aylık Kübra'nın annesinin kucağında ölmesi, açlıktan ölmesi paraya değer kazandırır mı? 2.5 aylık Kübra mı önemli, para mı önemli? 4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremedi diye intihar eden o anne mi önemli, yoksa Merkez Bankası'ndaki para mı önemli? Eğer bir toplumda insanlar huzurlu değilse zenginlik neye yarar? Bizim arzumuz yoksulluğu tamamen bitirmek.'' -''9 MİLYON EMEKLİNİN OYUNU İSTİYORUM''- Meydandaki emeklilerden parmak kaldırmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, onlara ''Geçinebiliyor musunuz'' diye sordu. Emeklilerin zor durumda olduklarını, geçinemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, emeklilerin AK Parti iktidarı döneminde durumlarında bir iyileşme olmadığını, emeklilerin haklarını en fazla savunan kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki bütün emeklilerin oyunu istediğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, ''İki konuda emeklilere sözüm var. Milli gelir artışından pay vermeyi ilk 4 ayda çıkartacağım kanunla gerçekleştireceğim. İlk 4 ay içinde İntibak Yasası'nın çalışmasına başlayacağız. Ama kusura bakmayın 9 milyon emekli var. 9 milyon emekliden bir emekli bile fire beklemiyorum. 9 milyon emeklinin 9 milyonunun da oyunu istiyorum'' diye konuştu. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu, Merzifon Havaalanı'ndan ayrılmak üzere helikopterle Merzifon ilçesine geçti. -ÖZEL UÇAK PİLOTU KAZA GEÇİRDİ- Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçağın pilotu Özcan Yener'in, Merzifon Havaalanı'nda uçağın motor bakımını yapmak için çıktığı tabureden dengesini kaybedip düşerek yaralandığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan Yener, kaldırıldığı Kara Mustafapaşa Devlet Hastanesindeki ayaktan tedavisinin ardından taburcu edildi.