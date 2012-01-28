-"BM Genel Sekreterliği görevini hiç düşünmedim" ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Sekreterliği seçiminin çok hassas sistemleri, uluslararası dengeleri olan bir sistem olduğunu belirterek, görev süresi dolduktan sonra bu göreve gelmeyi hiç düşünmediğini, Türkiye'nin de bu yönde bir niyet ya da beyanı olmadığını söyledi. Gül'ün, vatandaşlarla ''doğrudan iletişim kanalı'' olarak nitelediği ''Cumhurbaşkanı'na Sorun'' uygulamasının ilki gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Gül, internetten kendisine yöneltilen sorulardan en çok beğenilenlerin sahipleriyle dün Çankaya Köşkü'nde buluştu ve sorularına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Gül'e, 13 bin 750 soru arasından oylamayla en çok beğenilen 10 soruyu yöneltecek kişiler, dün Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 5 saat boyunca ağırlandı. Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'na giden 10 vatandaşa Müze Köşk gezdirildi, Çankaya Köşkü'nün bazı birimleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter ve Cumhurbaşkanlığı'nın bazı yetkilileriyle öğle yemeği yiyen konuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül ile buluştu. Gül, bir kişinin sorusu için bir internet kafeye gidip oy istemesine ilişkin anısını ilgiyle dinledi. Çekim hazırlıkları tamamlandıktan sonra Gül'ün karşısına geçen en çok beğenilen soruların sahipleri, sorularını Gül'e yönelttiler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisi Çağdaş Yıldız, uygulamayla halkla devlet arasındaki duvarların kaldırılmasına yaptığı katkıdan dolayı Gül'e teşekkür etti. Yaptığı çalışmaya göre uygulamanın siyasal iletişim alanında dünyada ilk olduğunu dile getiren Yıldız, ''Çok özel bir an yaşıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde başıma bir şey gelse, sosyal medya aracılığıyla size ulaşsam bana sahip çıkılacağını biliyorum'' dedi. Türkiye'nin yeni aktif dış politikasına bağlı olarak, son yıllarda uluslararası örgütlerde yönetici pozisyonlarına Türklerin gelmesinin olağanlaştığını belirten Yıldız, Gül'e ''Sizin de göreviniz sonrasında böyle bir düşünceniz var mı? BM Genel Sekreterliğine gelseniz, BM'ye nasıl bir işlevsellik ve vizyon katarsınız?'' sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin uluslararası görevlere çok önem verdiğini belirterek, siyasete başlamadan önce kendisini de 8 yıl uluslararası memurluk yaptığını anımsattı. Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak Türkler'in uluslararası kuruluşlarda görev almasına önem verdiğini, bunu takip ettiğini ve desteklediğini vurgulayan Gül, son yıllarda birçok Türk vatandaşının önemli görevler üstlendiğini söyledi. Gül, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Direktörü Ahmet Üzümcü, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Diriöz'ün çok önde gelen isimler olduğunu kaydetti. Gül, bu isimlerin dışında Türk sivil ve askeri personelin uluslararası alanda önemli görevler aldığını da dile getirdi. BM Genel Sekreterliği seçimlerinin çok hassas, uluslararası dengeleri ve kotaları olan bir sistem olduğuna dikkati çeken Gül, ''Ben şahsi olarak hiç düşünmedim doğrusu. Türkiye'nin de böyle bir niyeti, beyanı olmadı. Zaman zaman görüyorum, duyuyorum; böyle düşünenler oluyor'' dedi. Edebiyat öğretmeni Bekir Orhan'ın, yabancı dilde tabelaların giderek arttığını belirterek, bunun önüne geçmek için yetkililerin çalışma yapıp yapmadığı ve bir komisyon görevlendirip görevlendirmediğini sorması üzerine Gül, günümüz dünyasında bütün kültürlerin birbirine çok açık olduğuna dikkati çekti. Evlerde bütün dünyanın televizyonlarından hangisinin istenirse izlenebildiğini anlatan Gül, kültürler arasında müthiş bir etkileşim olduğunun altını çizdi.