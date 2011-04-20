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Politika

"BİZ HAYAL KAHVESİNDE HAYALLER KURMUYORUZ" İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 22:45

-"BİZ HAYAL KAHVESİNDE HAYALLER KURMUYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, matematik bilen herkesin CHP'nin Aile Sigortası Projesinin ''boş hayal olduğunu'' göreceğini savunarak, ''Biz Sayın Kemal Bey gibi hayal kahvesinde hayaller kurmuyoruz'' dedi. Bağış, partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, iktidarda oldukları süre içinde icraatlarıyla destan yazdıklarını söyledi. Türkiye'yi 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bağış, şunları söyledi: ''Bizim projelerimiz, Türkiye'nin anamuhalefet partisinin ve onun Sayın Genel Başkanı çakma Gandi'nin projeleri gibi yere sağlam basmayan projeler değil. Aile Sigortası Projesi ortaya attılar, biraz matematik bilen herkes bunun tamamen boş hayal olduğunu net bir şekilde gördü. Biz Sayın Kemal Bey gibi hayal kahvesinde hayaller kurmuyoruz. Biz gerçekten yaptıklarımızı hesap ediyoruz. Yaptıklarımızın referansıyla neler yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz.'' Bağış, eski dönemlerde kaynakların hortumlandığını dile getirerek, kendilerinin o hortumları keserek, kaynakları milletin ihtiyaçları için kullandıklarını ifade etti. Anamuhalefet partisinin teşkilatlarına gönderdiği ifade edilen genelgeyi de eleştiren Bağış, ''Darbe çığırtkanlığı yapan CHP, millete hor gözle bakan CHP, şimdi milletin desteğini bekliyor'' dedi. Bağış, kendilerinin başka partiler gibi ''karanlık çetelerin paravanı'' olmak için değil, halk için yola çıktıklarını belirterek, çok çalışacaklarını, halkın dertlerini dinleyeceklerini söyledi. Egemen Bağış, konuşmasının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.  

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