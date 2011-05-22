-"BİZ RANT PARTİSİ DEĞİLİZ" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Birileri gelip sizin rantınızı almayacak, buna izin vermeyeceğiz. Çünkü, Biz rant partisi değiliz. Biz yandaş partisi değiliz. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, halk için çalışacak'' dedi. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde seçim otobüsünden halka seslenen Kılıçdaroğlu, AK Partinin sadece ülkenin rantına talip olduğunu, yandaşlarını zengin etmeye talip olduğunu öne sürdü. AK Parti'nin halkı sorunlarıyla baş başa bıraktığını savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşın parasını hortumlayanlardan hesap soracaklarını bildirdi. Konuşması sırasına bir vatandaşın bayılması üzerine Kılıçdaroğlu, konuşmasını bölerek, ''Bir ambulansa ihtiyaç var. Çabuk gelebilirseniz. Buraya müdahale edebilir misiniz?'' diyerek sağlık görevlilerini çağırdı. Halkın iktidarı CHP gelirse yolsuzluklardan hesap soracağını belirten Kılıçdaroğlu, ''O telaşa kapılsınlar geceleri de rahat uyumasınlar. Birileri gelip sizin rantınızı almayacak, buna izin vermeyeceğiz. Çünkü, biz rant partisi değiliz. biz yandaş partisi değiliz. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, halk için çalışacak. Sizin için alın teri dökecek'' ifadelerini kullandı. Oy oranlarına da işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Halkın iktidarının oyu artıyor, AK Parti'nin oyu düşüyor. 12 Haziran'dan sonra halkın iktidarını kuracağız'' diye konuştu. Aile sigortasından bahseden Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkede yoksulluğu çözeceğiz. Her aileyi güvence altına alacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, 30 yıldır süren kardeş kavgasını çözeceklerini, bedeli ne olursa olsun barışın sağlanacağını vurguladı. Türkiye'de her kesimin sorunları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Recep bey, (emeklilerin durumu çok iyi) diyor. Emekliler yaz tatilini Kanarya adalarında geçiriyor, haberimiz yok. Emeklilerin sorunlarını, nasıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini, nasıl bu hale getirildiklerini de biliyorum. 9 milyon emeklinin 9 milyon oyunu istiyorum. Halkın çıkarlarını savunacağız, halktan yana olacağız. Biliyorum Recep Bey, yine bozulacak ama ben yine söyleyeyim; Kemal Kılıçdaroğlu, halktan, ezilenlerden, fakir fukaradan, emekliden yanadır.'' Bir vatandaşın elindeki ''Yandaş büfe olamadık, kapatıldık'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''Yandaş büfe olsaydın büfe değil gemi sahibi olurdun'' dedi.