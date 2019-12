-"Biz inadına çalışmalarımızı devam ettireceğiz" HAKKARİ (A.A) - 14.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Birileri hayata kast etmeye devam ettiği müddetçe biz inadına hayat, inadına hayata saygı ve hayatı kolaylaştırmak yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz'' dedi. Çeşitli incelemelerde bulunmak üzeri Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Şahin, Vali Muammer Türker'i makamında ziyaret etti. Şahin, burada yaptığı açıklamada, Bugün Van'dan Hakkari'ye planladığı seyahatini yarıda kestiğini belirterek, dünkü menfur saldırıda şehit olanları uğurlamak üzere Van'dan Diyarbakır'a geçtiğini, Diyarbakır'dan Hakkari'ye geldiğini söyledi. Hakkari'yi ''ülkenin sınır bekçisi, olmazsa olmazı ve kendine has özelikleriyle gönüllerde yer tutan bir şehir'' olarak tanımlayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Zaten çok sevdiğimiz, ama geldiğimizde daha çok sevdiğimiz bir güzel ilimiz. Hükümetimiz, başta sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere her vesileyle buraları ziyaret etmişlerdir. Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi buranın da ihtiyaçlarını, arzularını yerinde incelemek ve gereğini yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu seyahatimiz sadece bir iç güvenlik seyahati değil hükümetimizin, devletimizin bölgeye yönelik, buradaki insanlarımıza yönelik, hizmetlerinin tamamını yerinde görmek incelemek varsa aksayan eksik kalan yanlarını yerinde tespit edip, süratle tamamlamak amaçlı bir inceleme gezisidir.'' Hakkari'de yaşayanların çok vatansever, çok yiğit ve çok cefakar insanlar olduğuna işaret eden Şahin, içişleri bakanı olarak şehre ilk kez geldiğini ve bu ziyaretlerin belli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Kentteki altyapı, ulaşım gibi hizmetleri incelemek istediklerini belirten Şahin, ''Diğer taraftan şehir merkezinde eksik aksak yürüyen şehircilik hizmetlerini yerinde görmek ve incelemek istedik. Yerel yöneticilerle görüşmek üzere üzere bu seyahati gerçekleştirdik'' dedi. Hakkarililerin huzuru, mutluluğu, refahı, düzgün ve konforlu bir hayat sürmeleri için yapılması gereken her devlet hizmetinin, mutlaka yapılacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: ''Birileri engel olmaya çalışsa da yine yapılacak. Biz hayatı güzelleştirmek için hayata katkı vermek için ve insanların hayatını desteklemek için açıkça varız ve buradayız. Bugün ve yarın Hakkari'de hemşehrilerimle, sevgili kardeşlerimle birlikte olacağız. Onlarla birebir görüşmeye çalışacağım. Görüşebildiklerimizle görüşeceğiz kalanlarıyla tekrar geldiğimizde görüşeceğiz. Şehrin aksayan yanlarını eksik hizmetlerini bakıp, yerinde not alacağız ve bunları valiliğimizle özel idaremizle ve mümkün olursa belediyeler aracılığıyla çözmeye çalışacağız. Birileri hayata kast etmeye devam ettiği müddetçe biz inadına hayat, inadına hayata saygı ve hayatı kolaylaştırmak yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir gün güzellikler mutlak galip gelecektir. Ama o gün inşallah yakındadır. Hep birlikte bu hayatı, bu insanlara daha güzel daha anlamlı kılmayı gerçekleştirmiş olacağız.'' Bakan Şahin, buradaki açıklamasının ardından Vali Türker ve ilçe kaymakamlarıyla toplantı yaptı.