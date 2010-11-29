-"BİZ DE BİLGİ TOPLUYORDUK" TBMM (A.A) - 29.11.2010 - TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekil Yaşar Yakış, WikiLeaks internet sitesinde yayımlanan belgelerle ilgili, "Bunlar hep toplanır. 40 yıllık diplomasi hayatında biz de buna benzer bilgileri topluyorduk" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yakış, WikiLeaks internet sitesinde yayımlanan belgelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazılanları ''ancak biz sipariş verseydik söylenebilecek sözler'' olarak değerlendirdi. Başbakan Erdoğan için ''müşfik bir aile babası, işkolik, mükemmeliyetçi'' denildiğini aktaran Yakış, ''Bunlar, Türk Başbakanı dışında hiç bir dünya lideri hakkında söylenmeyen ifadelerdir. Bundan ötürü bir rahatsızlığımız söz konusu değil'' dedi. Bir hükümet başkanının etrafında çok sayıda danışman olacağını, olumsuz görüşleri hepsine teşmil etmenin doğru olmayacağını ifade eden Yakış, ''Bu değerlendirmeleri Tanrı kelamı gibi sayıp reddedilemez bir gerçek diye düşünmek doğru değil. Sübjektif kanaatler'' yorumunu yaptı. Yakış, ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl etkileneceği sorusuna ''Bunlar hep toplanır. 40 yıllık diplomasi hayatında biz de buna benzer bilgileri topluyorduk'' yanıtını verdi. Birlikte çalıştığı arkadaşlarına ''kendi özel, sübjektif kanaatlerinizi eklemeyin, mümkün olduğu kadar nesnel kanaatleri aktarın'' tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Yakış, bu belgeleri Washington'a gönderen diplomatların nesnel değerlendirmelerle yetinmeyip şahsi kanaatlerini de eklediklerinin görüldüğünü dile getirdi. Yakış, ''Türkiye açısından AB yolunda, iç dengeler konusunda söylenen şeyler, zaten Türk basınına yansıyan şeyler. Onu olduğu gibi aktarmışlar. Türkiye, AB sürecindeki ısrarından, kararlığından vazgeçecek değildir. Onlar öyle düşünedursunlar Türkiye bu süreci sürdürmek için elinden geleni yapacaktır'' diye konuştu. -DİPLOMASİNİN 11 EYLÜL'Ü- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine Yakış, şunları kaydetti: ''Sayın Davutoğlu zaten bakan olmadan önce meşhur kitabını 2001 yılında yayınlamıştı. Dünyaya bakış açısı biliniyor. Uzun süre, bakan olmadan önce danışman olarak görev yaptı. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak o düşüncelerini uygulamaya çalışıyor ama Sayın Davutoğlu'nu tanıyan biri olarak söylüyorum; arazide kendisinin eskiden düşündüğü gibi bir şeyin olmadığını gördüğü zaman 'ben o kitapta yazdım, illa bu yolda devam edeceğim' diye ısrarcı olacağını zannetmiyorum.'' Yakış, ''Diplomasinin 11 Eylül'üne benzeyen bir şey ama dünya altüst olacak değildir'' dedi. En çok telgrafın Ankara'dan gönderilmesinde şaşılacak bir yön olmadığını savunan Yakış, çok dinamik bir diplomatik hayatı olan, hızlı bir gelişim içinde olan, dünyanın bu kadar kritik yerinden giden telgrafların öteki başkentlerden fazla olmasının yadırganacak bir yönü olmadığını söyledi. ''Başbakanın İsviçre'de sekiz hesabının olduğuna'' yönelik değerlendirmenin hatırlatılması üzerine Yakış, ''Bir diplomatın oradaki hesabı görerek bu kanaatlerini yazdığını tahmin etmiyorum. Basında Başbakanımız hakkında ileri geri iddialar ileri sürülüyor. Bir diplomat bunu alıp 'bir gazetede şöyle bir haber çıktı' diye yazmasıyla Sayın Başbakanımızın İsviçre'de hesabının olduğu sonucuna varmanın doğru olmadığı kanaatindeyim'' diye konuştu.