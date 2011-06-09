-"BİZ ÇETELERDEN OY DİLENMEYİZ" ELAZIĞ (A.A) - 08.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,''Biz gidip hukuk dışı odakların, karanlık odakların duvarlarında ağlamayız. Biz, uluslararası çetelerin, küresel çetelerin kapısına gidip oralardan oy dilenmeyiz. Çünkü biz milletiz, milletin ta kendisiyiz'' dedi. Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Konuşmasına Elazığ mitingine Bingöl programının uzaması nedeniyle gecikerek geldiği için alandakilerden haklarını helal etmelerini isteyerek başlayan Erdoğan, tüm Elazığ'ı, Ağın'ı, Alacakaya'yı, Arıcak'ı, Baskil'i, Karakoçan'ı, Keban'ı, Kovancılar'ı, Maden'i, Palu'yu, Sivrice'yi ve Elazığ'da yaşayan Çemişgezekli, Pertekli'leri selamlayarak başladı. Erdoğan, ''Bu coşkulu meydandan, şarkın efsanevi şehri, doğunun incisi, aziz şehir El-Aziz'i selamlıyorum. Bu kardeşlik meydanından, gakkoşları selamlıyorum. Balak Gazi'yi, Beyzade Hazretleri'ni, İmam Efendi'yi, Tayyar Baba'yı, Arap Baba'yı da hürmetle selamlıyor; Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 22 Mart'ta hakka uğurladığımız değerli kardeşim, yol arkadaşım, AK Parti Elazığ milletvekili Hamza Yanılmaz'a buradan bir kez daha rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun diyorum'' diye konuştu. Hamza Yanılmaz'ın milletvekilliğinin yanısıra belediye başkanı olarak da Elazığ'a büyük hizmetler verdiğini kaydeden Erdoğan, Yanılmaz'ın bir dönem başkanlığını yaptığı Elazığspor'un, bu yıl şampiyon olarak Bank Asya 1'inci Ligine yükseldiğini hatırlattı ve başarılar diledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Elazığ'ın Harput'un öyle bir türküsü var ki insanın adeta yüreğine işliyor. 'Dağlar dağımdır benim. Gam, ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, dertli çağımdır benim. İşte bugün Elazığ'a bir kez daha içimizi dökmeye geldik. Bugün bir kez daha Elazığ'a derdimizi dökmeye, dertleşmeye geldik. Bizim milletten başka dert ortağımız yok. Bizim şikayet mercimiz sizsiniz. Biz sevincimizi, neşemizi de sizlerle paylaşırız; hüznümüzü, derdimizi de sizlerle paylaşırız. Biz gidip çetelere dert yanmayız. Biz gidip hukuk dışı odakların, karanlık odakların duvarlarında ağlamayız. Biz, uluslararası çetelerin, küresel çetelerin kapısına gidip oralardan oy dilenmeyiz. Çünkü biz milletiz, milletin ta kendisiyiz. Biz bu yola milletle çıktık, ancak ve ancak milletle yürürüz. Bizim kilimimizi millet dokudu, siz dokudunuz. Bizim hamurumuzu millet yoğurdu, siz yoğurdunuz. CHP'yi, MHP'yi, BDP'yi ulusalcı ve uluslararası çeteler yönlendirirken, AK Parti'yi millet biçimlendirdi, rotayı, istikameti siz çizdiniz. Dikkatinizi çekiyorum.'' Elazığ'a başbakanlığı döneminde sekiz kez geldiğini hatırlatan Erdoğan, ''Uzak demedim, ücra demedim, doğuda demedim, Sivas'ın ötesinde demedim tam 8 kez Elazığ'a geldim. Peki MHP Genel Başkanı buraya kaç kez geldi? Acaba buranın yollarını bilir mi? MHP'ye 12 Haziran'da ders vermeye var mısınız? Üç günümüz var. Çok çalışacağız. Yine 5-0'a var mısınız? Bu inancınız, azminiz, gayretiniz evvelallah bu işi getirir. CHP'nin, eskisini, yenisini toplayın, şu Elazığ'a kaç kez geldiler? İşte ben, CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye gönül vermiş kardeşlerimin artık bunu sorgulamalarını istiyorum. Futbol takımı tutar gibi parti tutmanızı değil, hizmet ve eser siyaseti üreten partilere destek vermelerini istiyorum'' diye konuştu. Elazığ'da meydana gelen depremi hatırlatan Erdoğan, iktidar olarak depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini ve gereken hizmeti süratle getirdiklerini söyledi. Erdoğan, ''Neden? Biz size sevdalıyız, biz size aşığız. Biz dertliyiz, dertli. Farkımız bu. Çünkü biz sizi Allah için seviyoruz, Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Biz Türk'üyle, Zaza'sıyla, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Gürcü'süyle ayrım yapmadık. Bir olalım dedik, beraber olalım dedik. İri olalım dedik. Diri olalım dedik. Ve yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik'' dedi. -'' APO'YU İPTEN BUNLAR KURTARMADI MI?''- Erdoğan, 12 Eylül'de yapılan halkoylamasında asla bir araya gelmeyecek partilerin bir araya geldiğini, CHP, MHP, BDP ve legal-illegal örgütlerin aynı hizada buluştuğunu, anayasa değişikliğine ''hayır'' dediklerini ifade ederek, Elazığ'ın ve tüm Türkiye'nin bu ittifaka sandıkta gereken cevabı verdiğini kaydetti. Elazığ'ın yüzde 82 oy oranı ile değişikliğe ''evet'' dediğini hatırlatan Erdoğan, Elazığ'ın 12 Haziran'da da aynı tavrı sergileyeceğine inandığını belirtti. Statüko partilerinin sandıktan çıkan sonucu hala okuyamadığını belirtti. ''Milletin 12 Eylül'de verdiği mesajı hala anlamadılar. 12 Haziran öncesinde, şimdi bir kez daha ittifak kurdular. Orcik gibi, bu statüko partileri bir kez daha yan yana dizildiler'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz ittifaktan bahsedince birileri ciddi şekilde bozuluyor. Biz, CHP, MHP, BDP ittifak yaptılar deyince, 'ne alakası var' diyorlar. CHP'nin Hakkari mitinginde BDP'lilerin elinde ve vardı? CHP bayrağı vardı. Bir tane Türk bayrağı verebildiler mi ellerine? Peki Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Şart da değil' diyor. Peki Bahçeli'nin sesi çıktı mı? Çıkmadı. Bu ülkeye, bu bölgeye en büyük acıları yaşatan CHP, Hakkari'de BDP'yle kolkola, el ele miting yaptı. Bitmedi. Asıl Elazığ'da bu tescillendi. BDP'nin Elazığ il başkanıyla, BDP Eş Başkanı arasındaki telefon konuşması internete düştü mü? Düştü. BDP'nin Elazığ İl Başkanı 'AK Parti Elazığ'da bir kez daha 5-0 yapmasın' diyor. 'Eğer CHP 1 milletvekili çıkaracaksa, oyumuzu CHP'ye verelim, MHP çıkaracaksa, oyumuzu MHP'ye verelim' diyor. Bu nasıl bir işbirliği? Bu nasıl bir muhabbet Sayın Bahçeli? Bu nasıl bir tezgah? Hani siz milliyetçiydiniz? Nerede kaldı milliyetçiliğiniz? Böyle ilkesizlik, böyle tutarsızlık, böyle samimiyetsizlik olur mu? Ne olacak, Apo'yu ipten bunlar kurtarmadı mı? O zaman idam vardı bu ülkede. Ne oldular? Ecevit, Bahçeli, Yılmaz, üçü altına imzayı koydular ve idamını ertelemek suretiyle kurtardılar. Önceki gün MHP Genel Başkanı Diyarbakır'daydı. Açık söylüyorum, çok sevindim. Sivas'ın ötesine geçmesini er geç sağladık, hamdolsun. Fakat Sayın Bahçeli, neden BDP'yi tek kelime eleştiremedin? AK Parti'ye karşı kağıttan kaplan kesiliyorsun da, BDP'ye karşı neden böyle kuzu oluyorsun? Sayın Bahçeli, CHP'nin Hakkari mitingine, oradaki işbirliğine, oradaki özerklik vaadine, orada Türk Bayrağının miting meydanına sokulmamasına neden çıtın çıkmıyor? Sevgili Elazığlılar, bu bir tezgah. Kim var bu tezgahın içinde? CHP, MHP, BDP var. Başka kim var? İllegal örgütler, emekli siyasetçiler, komplocu işadamları. Başka kim var? O malum medya kuruluşları, o malum yazarlar, bitmedi, bazı malum uluslararası yayın kuruluşları. Ama bu tezgahın karşısında AK Parti var. Bu tezgahın karşısında millet var. Millet bu oyunu bozacak. Elazığ inşallah bu tezgahı 5-0'la altüst edecek. Elazığlılar 12 Haziran'da bunlara ne diyecek biliyor musunuz? 'Hortut çirpisinden, ataş olmaz' diyecek. Statüko partilerinden bu ülkeye hiç bir fayda gelmedi, gelmez. Onun için ben çok daha güçlü bir 'evet' bekliyorum sizden. Oy pusulasının başında AK Parti var, birinci sırada. Ampülün altına mühürü basıyoruz inşallah.'' -''HANGİ YÜZLE MİLLETEN OY İSTEYECEKLER''- Erdoğan, Elazığ'da ve Türkiye genelinde iktidarları döneminde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri de anlattı. Elazığ'da eğitimden sağlığa, adaletten emniyete çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, doğalgaz, adalet sarayı, Güney Çevre Yolu, havaalanı, bölünmüş, yollar, sevgi evleri, kültür sarayı gibi çok önemli yatırımların yaşama geçirildiğini kaydetti. Erdoğan, 7 ay önce kente gelerek 36 farklı hizmet ve yatırımın açılışını yaptığını hatırlatarak, ''6 Ocak 2005'te, Harput'u, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan etmiştik. Elazığ'a bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Hazar Gölü, Hazarbaba Kayak Merkezi, müzeleri, dağları, türbeleri, yemekleri, musikisi ile Elazığ, turizmden çok daha fazla pay almayı hakediyor. Biz de bunu düşünerek, 3 gün önce, 5 Haziran'da, Elazığ-Tunceli Fırat Havzasını, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan ettik. Elazığ'daki turizm potansiyelini 5 katına çıkaracağız'' diye konuştu. Erdoğan, kentte turizmin gelişmesi ile 10 bin Elazığlı'nın iş sahibi olacağını kaydetti. Kente 400 yataklı genel hastane, 200 yataklı ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi, 100 yataklı adli ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi ve 250 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi kazandıracaklarını belirten Erdoğan, Pertek Köprüsünün 2011 yatırım programına konulduğunu da anlattı. Türkiye genelindeki hizmetler hakkında da bilgi veren Erdoğan, eğitimi bilişim teknolojisiyle buluşturduklarını söyledi. Erdoğan, ''Bizden önce bilişim teknolojisi yok muydu? Bizden önce iktidarda kim vardı? Bahçeli. MHP vardı. Sormak lazım bu MHP'li kardeşlerime, MHP'ye oy verenlere sorun, 'kaç tane okul yaptınız şu Elazığ'a' diye. 'Kaç tane bilgisayar getirdiniz' diye sorun. Bunlarda o vizyon yok. Hiçbir şey yok'' dedi. Okullardan kara tahtayı kaldıracaklarını ve öğrencileri zengin fakir ayrımı yapmadan elektronik kitapla buluşturacaklarını kaydetti. Erdoğan, iktidarları döneminde sağlık alanında gerçekleştirilen hizmetleri de anlattı. Geçmiş iktidarların bu hizmetleri hayata geçirecek vizyona sahip olmadıklarını belirten Erdoğan, ''Bahçeli'nin zamanında, MHP zamanında ölülerimiz hastanede rehin kalıyor muydu? Kılıçdaroğlu zaten SSK Genel Müdürüyken anamızı ağlattı. Bunlar al birin vur birine. Hiç birbirinden farkı yok. Onun zamanında da rehin rehine, Bahçeli'nin zamanında da rehin rehine. Hangi yüzle bunlar milletten oy isteyecekler? Ne olur şu Elazığ'a hizmet edene oyunuzu verin. Eğer bu AK Parti Elazığ'a hizmet vermediyse vermeyin. Mukayese yapın. MHP Elazığ'a birşey getirdi mi? CHP'ye gönül veren kardeşlerime de MHP'ye gönül verenlere de BDP'ye gönül verenlere de anlatın bunları. Bizim güç kaybına tahammülümüz yok. Daha güçlenerek gelmemiz lazım'' diye konuştu. Esnafın, çiftçinin aldığı kredilerin faiz oranlarının AK Parti iktidarı döneminde düştüğünü belirten Erdoğan, ''Ah Bahçeli, inan gidecek yerin yok. 280 milyar dolar milli gelirle Türkiye'yi devraldılar. 230 milyar dolarla bize devrettiler'' dedi. Erdoğan, geçmiş dönemde merkez bankasına yönelik politikaları da eleştirerek, ''Merkez Bankası bizim milli bankamız değil mi? Bunlar da milliyetçi ya. Bunlar ırkçı, ırkçı. Bunlar kafatası milliyetçisi. Merkez bankasının kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar vardı. Şimdi bu kasada 97 milyar dolar var. Onun için Türkiye güçlü, alnı ak Türkiye'nin. Ne diyor şair, 'Bir zamanlar bizde millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz'. Biz buyuz. Eğer gücün varsa işte o zaman herkese ders verirsin, nasihat verirsin. Yoksa rezil olursun. Bunlar bizi o hale soktu'' dedi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Mitingde ellerinde Türk Bayrağı ve parti flamaları taşıyan vatandaşlar parti şarkılarına eşlik etti. Meydandaki ''Efsane kaleci Lefter soruyor. Volkan'ın yerine Messi'yi alalım mı Fener'e?'', ''Lamı cimi yok, 5-0 olacak, Elazığ kazanacak'', ''Elim sanata düşer ustam, çıraklar ne yazar'', 'Davos'un fatihi büyük ustam yıl 2002, seninleydik, hedef 2023 seninleyiz'' pankartları ile Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı ve ''Dedelerimiz Menderes'le, Babalarımız Özal'la, biz Erdoğan ile yürüyoruz'' yazılı afiş dikkati çekti. Erdoğan, mitingin ardından meydanda çalınan ve AK Parti'nin seçim reklamlarında da kullanılan türküye eşlik etti.