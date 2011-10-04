-"Biz AB kaynaklı fonlarla ilgileniyoruz" ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl'ün, Alman vakıflarından Türkiye'de bazı belediyelere kullandırılan kredilerin ilgili bakanlıklarca tahsil edildiği iddialarına ilişkin, ''Bizim Alman kredileriyle fazla ilgilendiğimiz yok. IPA projeleri var, AB kaynaklı fonlarla Çevre ve Orman Bakanlığı olarak bizim ilgilendiğimiz doğrudur'' dedi. Eroğlu, Yüksel İnşaat Avizeli Salon'da düzenlenen ''Su Kalitesi İzlemesine İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi''nin açılış toplantısına katıldı. Eroğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Pohl'ün, Türkiye'deki bazı belediyelere Alman vakıfları tarafından kullandırılan kredilerin Çevre ve Orman Bakanlığının da aralarında bulunduğu ilgili bakanlıklarca kullandırıldığına ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine Eroğlu, Alman vakıfların Türkiye'de özellikle altın çıkarılmasını engellemek için çalışmalar yaptığını zaten bildiklerini söyledi. Büyükelçi Pohl'ün çevre kredileriyle ilgili açıklamasını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Büyükelçi, çevre kredilerinin Çevre ve Orman Bakanlığından tahsil edildiğini söylemiş. Bizim Alman kredileriyle fazla ilgilendiğimiz yok. IPA projeleri var, AB kaynaklı fonlarla Çevre ve Orman Bakanlığı olarak bizim ilgilendiğimiz doğrudur. Ama Başbakanımızın kastettiği o değil. Onlar zaten sadece Almanya'nın değil AB projeleridir. Bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Ama özellikle terör konusunda bütün dünya milletlerinin hassas olması lazım. Terörü destekleyen ülkeler var. Bu konuda bir tavır koymazlarsa terör zaman gelir onları da vurur.'' Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlar olduğunu kaydeden Eroğlu, bazı ülkelerin terör örgütü PKK'ya her türlü maddi, silah, mühimmat desteği verdiğini bildiklerini söyledi. Bunun açık bir şekilde yapılmadığını dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin önünü kesmek için böyle kalleşçe birtakım tavırlar içerisinde oluyorlar. Teröre karşı bütün ülkelerin tek bir yürek halinde karşı durmaları gerekir diye düşünüyorum. Ülkeler arasında birlik, işbirliği, karşılıklı iyi münasebetlerle insanlığın refah seviyesini artırmak daha faydalıdır. Somali'de o kadar insan açken, susuzluktan ölürken teröre destek vermek doğru değildir.''