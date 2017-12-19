"Bitcoin gelecekte tamamen piyasaya hakim olacak"

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Üniversitesi\'nde bir konferans veren Altavia Dekatlon Yönetici Ortağı Samet Ensar Sarı, günümüz dünyasında, yakında paranın bile sanal bir ürün haline geleceğini öne sürdü. Sarı, tüm dünyada çok konuşulan Bitcoin’nin gelecekte tamamen piyasaya hâkim olacağını söyledi.

Uluslararası pazarlama iletişimi grubu Altavia’nın Türkiye ofisi olarak hizmet veren Altavia Dekatlon’un Yönetici Ortağı Samet Ensar Sarı, Medipol Üniversitesi\'nde “Sosyal Medya Yönetimi” başlığı altında bir konferans verdi. İletişim Fakültesi\'nin düzenlediği programda konuşan Sarı, küresel bir köyden sanal bir köye geçtiğini söylediği günümüz dünyasında yakında paranın bile sanal bir ürün haline geleceğini iddia etti. Tüm dünyada çok konuşulan sanal para olan Bitcoin’nin gelecekte tamamen piyasaya hâkim olacağını söyleyen Sarı, bu sisteme entegre olamayan kişilerin ise sanal ortamdan dışlanacağını öne sürdü.

\"BİREYSEL REKLAMCILIK ÇAĞI BAŞLADI\"

Yeni teknolojilere uyum sağlamayan şirketlerin gelecekte var olma şanslarının bulunmadığına dikkat çeken Sarı, ‘sosyal medyada yoksan gerçek yaşamda da yoksun’ anlayışının piyasayı ele geçirdiğini ve bu duruma ayak uyduramayan şirketlerin yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Sosyal medya şirketlerinin bizi bizden daha iyi tanıdığını ve böylece ‘bireysel reklamcılık’ çağının başladığını dile getiren Sarı, artık şirketlerin kendi müşteri portföyüne reklamlarını gösterebildiklerini anlattı. Sosyal medyada satış pazarlama stratejilerini iyi kullanan kişilerin butik markalar oluşturarak ciddi gelirler elde ettiğini söyleyen Sarı, günümüzde çok az sermaye ile sosyal mecralarda ticaret yapan kişilerin çok ciddi paralar kazandığını ve oluşturdukları markaların giderek global markalar haline geldiğini kaydetti.

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