-"Bir Zamanlar Anadolu'da" New York'ta NEW YORK (A.A) - 09.10.2011 - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 Cannes Film Festivalinde Jüri Büyük Ödülünü alan son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' New York Film Festivalinde gösterildi. Nuri Bilge Ceylan, bu yılın Oscar ödüllerine ''En İyi Yabancı Film'' kategorisinde aday adayı da olan ''Bir Zamanlar Anadolu'da (Once Upon a Time in Anatolia)'' filminin New York Film Festivalinde gösterilmesi dolayısıyla New York'a geldi. Amerikan Türk Cemiyeti'ne (ATS) bağlı ''The Moon and Stars Project'' filmin, New York Film Festivalinde gösterilmesi dolayısıyla Lincoln Center'da bulunan ''The Walter Reade'' sinema salonunda filmin gösteriminin ardından Nuri Bilge Ceylan onuruna resepsiyon düzenledi. Resepsiyonun başında Moon and Stars Project'in Sanat ve Kültür Programları Direktörü Binnaz Saktanber, Nuri Bilge Ceylan'ı New York Film Festivalinde görmekten büyük onur duyduklarını belirtti. Saktanber, Türk sinemasını yurt dışında desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, gelecek yıl Nisan ayında da ''Lincoln Center Film Society'' ile birlikte düzenleyecekleri programla Türk sinemasını yine New York'a getireceklerini söyledi. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, filminin Oscar aday adayı olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ''Türkiye'de Oscar çok önem verilen bir şey. Biz de madem bu görev verildi bize elimizden geleni yapacağız tabii'' dedi.