-"BİR ZAMANLAR ANADOLU" 21 MAYIS'TA CANNES'DE PARİS (A.A) - 06.05.2011 - Cannes Film Festivalinde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına seçilen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu''nun galası, 21 Mayıs'ta Cannes'da yapılacak. 64. Cannes Film Festivalinde, Altın Palmiye için yarışacak 20 filmin gösterim tarihi kesinleşti. Festival komitesinden alınan bilgiye göre, Ceylan'ın filmi ''Bir Zamanlar Anadolu''nun festival sarayındaki resmi gösterimi, 21 Mayıs'ta saat 22.30'da gerçekleşecek. Filmin gösteriminden önce, yönetmen ve oyuncular ''kırmızı halıdan'' geçerek salona girecek. Basın ve eleştirmenler için yine aynı gün saat 15.00'da bir gösterim yapılacak ve bu gösteriminin ardından yönetmen Ceylan, yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in baş rollerde yer aldığı filminin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor. Ceylan, 2008 yılında ''Üç Maymun'' filmiyle Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Festival, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılacak. Bu yıl festivalin jüri başkanlığını Robert de Niro yapıyor. 20 filmin Altın Palmiye için yarışyacağı festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.