"Bir tekerlekli sandalyem olsa yeter"

T24- Ordu'da yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalye alamadığı için 25 yaşındaki bedensel engelli oğlunun gitmek istediği her yere sırtında götürüyor.





Kumru ilçesine bağlı Fizme Beldesi'nde yaşayan Havva Bilü, henüz 5 aylıkken geçirdiği bir ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olarak kalan oğlu Ümit'in ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli sırtında taşıdığını söyledi.



İmkansızlıklardan dolayı tekerlekli sandalye alamadıklarını belirten anne Havva Bilü, ''Oğlumu sırtımda taşırken zorlanıyorum. Ancak başka çaremiz yok. Bazen belim çok ağrıyor. Yardım edecek kimsemizde yok. Tek isteğim bir tekerlekli sandalye olması. O zaman biraz daha rahat edeceğim. Eskiden daha rahat taşıyordum. Şimdi ise ben yaşlandın oğlum ise büyüdü çok zorlanıyorum'' dedi.



Oğlunu okula gönderemediğini belirten Bilü, eşinin inşaatlarda çalıştığını, kazancıyla sadece evin geçimini sağlayabildiklerini ifade etti.



25 yaşındaki oğlunun bütün bakımını kendisinin yaptığını da ifade eden anne Bilü şunları söyledi: ''Yaşım ilerledi. Bel fıtığı oldum. Eşim inşaat işçisi durumumuz iyi değil. Ümit tekerlekli sandalye istiyor. Almaya imkanımız yok. Ümit benim üçüncü çocuğum, iki ablası ve bir kız kardeşi var. Ümit'in bütün bakımını ben yapıyorum. İstediği her yere sırtımda taşıyorum. Ümit okula gitmek istiyor. Okula da gönderecek gücümüz yok ne yapacağımızı bilmiyorum.''



Ümit Bilü ise annesine çok şey borçlu olduğunu belirterek, ''Bir tekerlekli sandalyem olsa annemde bu sıkıntıdan kurtulacak. Yaşadığım belde de daha rahat gezme imkanım olacak. İmkansızlıklarımızdan dolayı okula gidemedim. Okuma, yazma dahi bilmiyorum. Okumak ve yazmak istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Bana sahip çıkılmasını istiyorum'' diye konuştu.



