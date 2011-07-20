-"BİR SMS İLE İFTAR, 12 SMS İLE KUMANYA" ADANA (A.A) - 20.07.2011 - Kimse Yok Mu Derneği Genel Başkanı Ünal Öztürk, bu yıl cep telefonu mesajıyla yoksula yardım edilmesini sağlayacaklarını belirterek, ''Bir iftar bedeli 5 lira, bir kumanya 60 lira olacak. Hayırsever vatandaşlarımız 'kumanya' yazıp 5777'ye gönderdiği SMS sayısı kadar iftar ya da kumanya bağışı yapabilecekler'' dedi. Öztürk, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da, Kimse Yok Mu'nun yardım severler ve ihtiyaç sahibi mağdurlar arasında köprü görevi gördüğünü, Türk insanının çok duyarlı, yardımsever, cömert ve hassas olduğunu, bu sayede yoksula yardım eli uzatırken arkalarında büyük bir gücü hissettiklerini söyledi. Bu yıl cep telefonu aracılığıyla da yardım yapılmasını sağlayacaklarını, bu kapsamda atılacak mesajlarla bir iftar bedelinin 5 lira, bir kumanyanın 60 Lira olduğunu belirten Öztürk, hayırseverlerin, 'kumanya' yazıp 5777'ye göndererek, gönderdikleri her 12 SMS ile bir kumanya bağışında bulunabileceklerini, ayrıca bütün faturalı ve kontörlü hatlardan 'iftar' yazılıp 5777'ye gönderildiğinde ise bir iftar bağışı yapılmış olacağını bildirdi. Öztürk, Türkiye için Ramazan kumanyası bedelini 60 lira, yurtdışı için de 35 dolar olarak belirlediklerini söyleyen Öztürk, ''Bu kumanyalarda 2 litre ayçiçek yağı , 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 2 kilogram bulgur, 1 kilogram kuru fasulye, 1 kilogram, nohut, 3 paket makarna, 1 klogram salça, 2 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 paket hurma, 2 kilogram un, 1 kilogram zeytin, 380 gram reçel ve 450 gram çokokrem olacak'' diye konuştu. Ramazan yaklaşırken, bu kutsal ayda yapılacak tüm yardımların hazırlığını da sürdürdüklerini ifade eden Ünal Öztürk, '' Ramazan'da kumanyalarımız kardeşlikle dolsun istiyoruz. Ramazan'da yapılacak yardımları yurtiçi ve yurtdışı diye ikiye ayırdık. Hangi ülkelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirledik. Filistin, Sudan ve Pakistan başta olmak üzere toplam 52 ülkede Ramazan kumanyası dağıtmayı ve iftar sofraları kurmayı hedefliyoruz'' dedi. Somali, Uganda, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerin ciddi kuraklık yaşadığına dikkati çeken Öztürk, buna bağlı olarak açlık sıkıntısı olduğunu, Ramazan'da bu ülkelere ağırlık vererek daha fazla yardım göndereceklerini ifade etti. Öztürk, yurt dışına gönderecekleri kolilerin içinde çok çeşitli gıda malzemeleri olacağını, bunun yanı sıra yine yurt dışında iftar çadırları da kuracaklarını, çadıra gelemeyecek mağdurların evine de iftarlık göndereceklerini bildirdi. Ramazan'da, Türkiye'de de 40 binin üzerinde yoksul aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özütürk, ''İftar çadırlarının yanı sıra evlere de iftar servisleri yapacağız. Geçen yıl 10 binin üzerinde mağdur aileye ulaşarak kumanya paketi verdik. Bu yıl 40 bini hedeflemekle birlikte bunu aşabileceğimizi de umut ediyoruz. Türkiye genelindeki tüm illerde iftar çadırları kuracağız'' diye konuştu. Ramazan ayının sona ermesiyle bayramda da Kimse Yok Mu gönüllülerinin evlere bayram ziyaretlerinde olacağını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: ''Bu bayram ziyaretlerinde evlere bayramlık şekerler, çikolatalar ve okula giden çocuklara okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemesi gibi hediye paketleri yapacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaretlerimizde bu hediyeleri de vereceğiz. Bir mağdurun ihtiyacını karşılamakla kalmayacak onları evlerinde ziyaret ederek çayını içecek ve sohbet ederek aynı ortamı paylaşacağız. Sofralarına oturarak onlarla aynı kaptan yemek yiyecek ve aynı duyguları paylaşacağız."