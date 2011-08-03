-"BİR KÖYDE İKİ MUHTAR OLMAZ" ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısındaki oturma düzeniyle ilgili haberlere ilişkin, ''Bugüne kadar şu veya bu sebeple belki yanlış bir görüntü vardı, bugün bu görüntü olması gereken bir yerde kendisini gösteriyor. Bizim Anadolu'da bir tabir var, 'bir köyde iki muhtar olmaz' derler. Sayın Başbakanımızın böyle bir toplantı düzeninde bulunmasını çok olağan, çok normal, çok doğru, çok haklı karşılamanız lazım'' dedi. Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünden emekliliğini isteyen Hilmi Bengi'nin, görevini Kemal Öztürk'e devrettiği törene katılmak üzere bulunduğu Anadolu Ajansı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın YAŞ toplantısında başkan sıfatıyla tek başına oturmasının çok yazılıp çizildiğini, bunu hayretle karşıladığını belirten Arınç, şunları söyledi: ''YAŞ'ın başkanı Sayın Başbakan'dır, kanunda böyle yazıyor. 'İyi ama bugüne kadar yanında Genelkurmay Başkanı da olurdu.' Doğru olan, başkanın tek başına başkanlık etmesidir. Mesela Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına ben katılıyorum. Teamüle bakarsanız, Anayasa'da da öyle yazıyor, Milli Güvenlik Kurulu başkanı Sayın Cumhurbaşkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda otururken yanında bir başkası bulunuyor mu? Mesela Sayın Başbakan 'ben de yanınızda durayım diyor mu' veya böyle bir görüntüye hiçbiriniz rastladı mı? Bugüne kadar şu veya bu sebeple belki yanlış bir görüntü vardı, bugün bu görüntü olması gereken bir yerde kendisini gösteriyor. Bizim Anadolu'da bir tabir var, 'bir köyde iki muhtar olmaz' derler. Kanun kime başkanlık yetkisini ve imkanlarını vermişse toplantıya o başkanlık eder. Ben de şahsen bu toplantının başkanı olsam yanımda bir başkasının bulunmasını hoş karşılamam. Siz herhalde bu konuda daha hazımlısınız. Şu anda Türkiye'de Yüksek Askeri Şura toplantısına kanun gereği başkanlık eden Sayın Başbakanımızın böyle bir toplantı düzeninde bulunmasını çok olağan, çok normal, çok doğru, çok haklı karşılamanız lazım.''