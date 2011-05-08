-"BİR ENSTRÜMAN BİN ROMAN" ORKESTRASI İLK KONSERİNİ VERDİ KOCAELİ (A.A) - 07.05.2011 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ''1. Uluslararası Roman Festivali'' etkinlikleri kapsamında bin Roman çocuktan oluşan ''Bir Enstrüman Bin Roman'' orkestrası, yaklaşık 5 dakika süren ilk konserini verdi. İzmit'te 5 Mayıs'ta başlayan festival etkinlikleri kapsamında, Sekapark'ta yerel Roman santaçılar konser verdi. Alanda kurulan Roman panayırında ise Roman gelenekleri anlatıldı. Daha sonra parktaki ''uçurtma tepesi'' mevkisinde müzik hocaları tarafından toplanan ''Bir Enstrüman Bin Roman'' orkestrasındaki çocuklar, konser öncesi son hazırlıklarını yaptı. Yaklaşık yarım saat süren hazırlıkların ardından Roman çocuklardan oluşan orkestra, Sadi Işılay'ın bestelediği ''Sirto'' adlı parçayı sultaniyegah makamında çaldı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan ve yaklaşık 5 dakika süren konser sırasında Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ile bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, organizasyonun bir benzerinin dünyada bulunmadığını söyledi. Orkestranın şefi Veysel Kan da yaklaşık üç ay süren çalışmalarla çocuklara keman çalmayı öğrettiklerini ve eğitimlerin 50'şer kişiden oluşan gruplar halinde yapıldığını belirterek, "Okula giden ya da sokaklarda dolaşan çocukları bir araya getirdik. Konservatuvar mezunu 20 hoca, bin Roman çocuğa keman çalmasını öğretti. Üç ay boyunca haftada dört gün eğitimler devam etti. Üç ay boyunca gece-gündüz onlardan ayrılmadık. Bundan sonra da hiç ayrılmayacağız. Hükümetin Roman açılımının da bu etkinliğin yapılmasında etkisi oldu. Çocuklar daha önce müzik yapmıyorlardı. Aralarda müzikle bağlantısı olan birkaç çocuk vardı'' dedi.