-"BİR AVUÇ ÇAPULCUYA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ" BURSA A.A) - 15.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, teröre ilişkin olarak, bir avuç çapulcuya meydan bırakmayacak güçte olduklarını söyledi. Güneş, Bursa Valisi Şahabettin Harput'u ziyaretinin ardından, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Er Coşkun Çalı'nın cenaze töreninin yapılacağı Ulucami'ye yürüyerek gitti. Bu sırada, basın mensuplarına açıklamada bulunan Güneş, ''Türkiye'de huzurumuzu bozmaya çalışan karanlık mihraklar, her dönemde önümüze birtakım engeller çıkarıyorlar. Bu da onların başvurduğu yöntemlerden birisi. Terör sadece bugün mücadele ettiğimiz sorun değil, yıllardır mücadele ediyoruz'' dedi. Yaptıkları çalışmalarda hedefin, milletin birliği ve bütünlüğü olduğunu dile getiren Güneş, şöyle konuştu: ''12 Haziranda yapılacak seçimlerle ilgili bu tür olaylardan medet uman çevreler var. Ortalığı bulandırmaya çalışan, gerilim yaratmak isteyen, şiddetten beslenen birtakım çevreler var. Biz onları biliyoruz. Onlara karşı da, hukuk devleti olarak, hukuk içinde kalarak, her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz.'' Bir basın mensubunun ''Seçimlere kadar bu devam eder mi?'' sorusunu Güneş, ''Biz, her türlü şarta karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Milletimizin bundan endişesi olmasın. Bir avuç çapulcuya meydanı bırakmayacak güçteyiz'' şeklinde yanıtladı.