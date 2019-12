-"BİR ADIM TERÖR, BİR ADIM SÖZ" TOKAT (A.A) - 16.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bugün PKK ile AKP rol paylaşımı içerisindedir. Bir adım terör, bir adım söz, bir adım terör, bir adım sözle Türkiye'yi bölünme sürecine doğru sürüklemektedirler'' dedi. Devlet Bahçeli, partisinin Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde hükümeti eleştirerek, ''Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş anından itibaren takip etmiş olduğu teslimiyetçi politika yanında ekonomide sat kurtulcu, milli meselelerde ver kurtulcu ve yakın çevrelerinin ekonomik menfaatleri uğrunda kazan kazancı olmuştur'' diye konuştu. Türkiye'nin tarihi bir fırsatı kaçırdığını ve dokuz yılın kaybolduğunu iddia eden Bahçeli, ''Bu ülke sizin, karar sizin. Hayatınızdan memnunsanız yola devam. Memnun değilseniz bir Osmanlı tokadı vurun, Adalet ve Kalkınma Partisi gitsin. Bunu iyi değerlendirmek durumunda olmalıyız'' dedi. AK Parti'nin üçüncü dönemde de bazı araştırmalara göre tek başına iktidar olacağının iddia edildiğini söyleyen Bahçeli, ''Bu iddiayı taşıyanlara sormak lazım. Siz kamuoyu araştırma şirketleri misiniz yoksa kamuoyunu Adalet ve Kalkınma Partisi lehine oluşturmakla görevli besleme memur musunuz?'' ifadesini kullandı. Bugün ülkenin milli devlet, üniter yapı ve toprak bütünlüğünün büyük tehdit altında olduğunu, sorgulanır hale geldiğini ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Türkiye'de 1 Ağustos 2009 demokratik açılım zırvasıyla kara bir gün yaşanmıştır. O günden bu yana PKK terörü yaygınlaşıyor, tırmanıyor ve siyasallaşma sürecindeki talepleri yoğunlaşıyor. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, PKK ile önce reddetmiş olmasına rağmen, sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyarısıyla gündeme getirilmiş olan görüşmeleri kabule mecbur kalmıştır. Bugün PKK ile AKP rol paylaşımı içerisindedir. Bir adım terör, bir adım söz, bir adım terör, bir adım sözle Türkiye'yi bölünme sürecine doğru sürüklemektedirler.'' -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim sonrası nasıl bir anayasa değişikliği yapacağını açıklamasını isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu millet ne yapacağını görsün. Bu millet ne yapacağını anlasın. Bu millet, bu anayasa değişikliğiyle Türkiye nereye götürülecektir onu bir kavramaya çalışsın. Eğer inanıyorsa sana desteğini versin ve seçil anayasa değişikliğini yap ama milleti aldatıp kandırarak bunları açıklamadan, 'anayasa ile sizlere şunu getireceğim' diyerek milleti tekrar saflığından yararlanıp paket ekonomisi, paket demokrasisi ile yoksulu sömürüp iktidar olduktan sonra PKK'ya siyasallaşma sürecinde hukuki zemin hazırlayan, Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getiren ve Türkiye'yi kaosa sürükleyen bir anayasa zehrini akıtırsan bu millet seni affetmez ve bu milletten kurtulamazsın. Öyleyse Sayın Başbakan, bu söylediklerimi hadi yap bakalım yüreğin varsa. Üçüncü maddeyi değiştirecek misin? Yerine ne koyacaksın? Türk milleti, Türk kavramlarını mevcut anayasadan çıkararak yerine hangi kavramları koyacaksın? Ana dilde eğitimden muradın ne? Demokratik özerklikten neyi anlıyorsun? Federasyonla Türkiye'yi nasıl yönetmeyi düşünüyorsun? Bölücü terörün taleplerine nerede 'yeter' diyerek bu anayasada bir uzlaşmayı sağlayacaksın? Haydi bu soruların cevabını ver, veremezsin çünkü pazarlık içerisindesin.'' Ülkenin huzurlu olmadığını, kaynadığını öne süren Bahçeli, ''Şu an için sessizlik içerisinde bir patlama var. Aynen düdüklü tencere gibi. Bir gün sibobu atacak. Neden? Ülkemizde 6 milyona yakın işsiz var. Bu işsizlerin yüzde 22'si genç issiz. Dolayısıyla işsizlik bir ekonomik sorun ama bir sosyal yara haline geldi. İşsizliğin yanında bir de yoksulluk artıyor'' dedi. -''TÜRKİYE'DE SOSYAL HUZUR YOK''- Cinayetlerin arttığını, toplumsal cinnetlerin yaygınlaştığını iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Türkiye'de sosyal huzur yok. Öfke başını almış gidiyor. Böyle bir Türkiye olmaz, böyle bir Türkiye'nin sonu yok. Böyle bir Türkiye toplumsal bunalımdayken, ayaklanmayı prova eden Hakkari'de, Şemdinli'de, Yüksekova'da, Diyarbakır'da, Van'da her türlü olaylarla her akşam karşılaşılıyor. Aziz vatandaşlarım, gerçekçi olmak lazım. Hakkari Valisi'nin sesini içinizde duyan var mı? Şemdinli, Yüksekova Kaymakamı'ndan haberiniz var mı? Ama oradan memleketine gelen polis kardeşlerimizin, şehitlerimizin cenazesini hepiniz bilmiyor musunuz? Çünkü devlet yok, kamu düzeni polislerimizin omzuna yüklenmiş. Akşam hava kararır kararmaz bir avuç terörist çıkıyor, molotofkokteylleriyle polislere saldırıyor, polis arabalarına molotofkokteyli atıyor ve kamu düzenini sağlamak için sabaha kadar polis kardeşlerimiz bunlarla cebelleşiyor.'' Ülkede görülen bazı terör olaylarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ama Sayın Başbakan hala PKK'nın siyasallaşması için anayasa değişikliğinden bahsediyor ve Türkiye'nin açılım zırvasını gündeme getiriyor. İşte o sebepten dolayı aziz vatandaşlarım İçişleri Bakanı olan, 1 Ağustos 2009'da açılım projesini ortaya koyan ve PKK'yı şımartan, PKK'yı siyasallaştıracağım diye azdıran, Türkiye'yi bölünme eşiğine getiren İçişleri Bakanı şimdi milletvekili olabilmek için ilinde siyaset yapıyor. Evine kapanıp vicdan muhasebesiyle halkın huzuruna çıkamayacak insan şimdi tekrar milletvekili olmanın peşinde. Ama yüce divana mutlaka bir gün gideceksin. Milliyetçi hareketin iktidarında yüce divana gideceğin kesin. Böyle bir Türkiye'de üçüncü dönem olmaz.'' -''BOZKURTUN NEFESİ ENSESİNDE DOLAŞIYOR''- Vatandaşlardan seçimleri iyi değerlendirmelerini isteyen Bahçeli, şunları söyledi: ''(İstikrar sürsün, Tokat büyüsün, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün) diye afişler asılmış. Değerli arkadaşlarım istikrar sürsün demenin manası dokuz yıl iktidarda kalıp yandaşlarınla, hanedanlarınla, sultanlık, padişahlık sıfatıyla kendini oyalamaksa bunun için bir memleket yangın yerine çevrilemez. O sebepten dolayı istikrar sürmesinin isteği üçüncü dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi anlamındadır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan korkuyor. Ateş bacayı sarmış. İktidardan düştüğü an yüce divana gideceğini hissediyor. Meclisteki üç tezkere hala duruyor. Onun arkasından yüzlerce tezkere olacaktır. Ama o korkuyor ve özellikle de bozkurtun nefesi ensesinde dolaşıyor. Onun için de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ahlaksızca, acımasızca, seviyesizce saldırılarda bulunuyor. Ne yaparsan yap ülkücü ve milliyetçi hareketi yıldıramazsın, yıkamazsın. Ve ülkücü ve milliyetçi hareket iktidarına devam edecek, 12 Haziran'da da tek başına iktidar olmaya taliptir ve Allah'ın izniyle de olmak için de her türlü gayret gösterilmektedir.'' Yoksulların paketler dağıtılarak istismar edildiğini öne süren Bahçeli, ''Paketi alın, çocuklarınızla mutluluk içerisinde o akşam birbirinize ziyafet çekin, huzur bulun ama oylarınıza ambargo koyup iradenizi köle yapmak isteyen zihniyete bir de tavrınız olsun.Onun için diyorum ki 'al paketi, vur tokadı gitsin.' Tabii Tokat'ta tokatın da tadı başka olur herhalde. Bu sebepten dolayı bu iktidara artık bir 'dur' demek lazım'' dedi. Bahçeli, ''100 soruna 100 çözüm''le iktidara hazır olduklarını belirterek, ''Hilal Kart Projesi'' ile ilgili bilgi verdi. -''DEVLET AMCA BİZE PÜSKEVİT VER''- Bu arada, miting sırasında ön tarafta yer alan bir grup çocuk, ''Devlet amca bize püskevit Ver'' yazılı pankart açtı. Bahçeli, miting sonrasında yanına çağırdığı çocuklara, paketinde ''püskevit'' yazılı bisküvilerden dağıttı. Devlet Bahçeli bisküvileri dağıtırken alanda ''Genel başkanımız küçük kardeşlerimize püskevit dağıtıyor'' diye anons yapıldı.