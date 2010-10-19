-"BİNBİR GECE" DİZİSİ UÇAK SEFERLERİNİ DOLDURDU TBMM (A.A) - 19.10.2010 - Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Goran Beus Rıchhemberg, Hırvatistan'da ''Binbir Gece'' adlı dizinin yayınlanmaya başlamasından bir ay sonra, Zagreb-İstanbul arasındaki tüm seferlerin dolduğunu söyledi. Rıchhemberg ve beraberindeki Parlamento heyeti, TBMM'de, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükaya'yı ziyaret etti. Hırvat Parlamenterleri TBMM'de görmekten mutluluk duyduğunu belirten Büyükkaya, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilere değindi. Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu ifade eden Büyükkaya, bu hacmi büyütmek istediklerini vurguladı. Rıchhemberg de ticaret hacminin büyümesini kendilerinin de arzu ettiğini, bu hacmin geniş bir yelpazede değerlendirilebileceğini kaydetti. Rıchhemberg, özellikle turizm alanında önemli atılımlar yapan Türkiye'nin, ekonomik açıdan hızlı bir şekilde güçlendiğini ifade etti. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilere de değinen Rıchhemberg, yazar Orhan Pamuk'un kitaplarıyla, Türk dizilerinin, Hırvat halkının, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye olan ilgisini ciddi oranda artırdığına işaret etti. Yaz mevsimi başında Hırvatistan'da yayımlanmaya başlayan Binbir Gece adlı dizinin, ülkesinde büyük beğeni topladığını belirten Rıchhemberg, ''Dizi yayınlanmaya başladıktan yalnızca bir ay sonra Zagreb-İstanbul hattındaki tüm seferler doldu'' dedi. Rıchhemberg, bu tür kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansıdığına dikkati çekti.