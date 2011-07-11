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Dünya

"BİN LADİN'İN ÖLDÜ ŞİDDET ARTTI" CENEVRE (A.A) 

11 Temmuz 2011 18:45

-"BİN LADİN'İN ÖLDÜ ŞİDDET ARTTI" CENEVRE (A.A) - 11.07.2011 - Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü mayıs ayından bu yana Pakistan'daki şiddet olaylarında ölen ve yaralananların sayısının arttığını bildirdi. Teşkilatın Pakistan'daki faaliyetlerinin başkanı Pascal Cuttat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in ölümünün, aralarında yardım görevlilerinin de bulunduğu yabancılara karşı şüpheyi artırdığını belirtti. Cuttat, Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra şiddet olaylarında epey artış olduğunu, şiddetin şehirlere yayıldığını söyledi. El Kaide lideri, Karaçi'nin kuzeyindeki Abodabad kentinde 2 Mayıs'ta Amerikan komandolarının düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Pakistan, operasyonunun egemenliklerinin ihlali olduğundan şikayet etmiş, ABD ve Pakistan arasındaki ilişkiler kötüleşmişti.

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