-"BEYAZ BİR MASAL" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI ADANA (A.A) - 29.09.2010 - Anadolu Ajansının kuruluşunun 90. yıl etkinlikleri kapsamında, Adana Bölge Müdürlüğü çalışanlarının, Süvari Tekstil desteğiyle ''tohumdan konfeksiyona pamuğun öyküsü''nü fotoğraflayarak oluşturduğu ''Beyaz Bir Masal'' isimli sergi Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açıldı. Adı Çukurova ile özdeşleşen pamuğun üretim alanlarının giderek daralmasına dikkati çekmeyi amaçlayan ve AA Adana Bölge Müdürü Ersin Altınsoy'un küratörlüğünde gerçekleşen sergide, AA muhabirleri Dilek Akın, Aykut Ünlüpınar, Volkan Kaşık, Seçkin Yalçın ve Haşmet Bahadır Laçin'in objektifinden 50 fotoğraf yer alıyor. Pamuğun tohumdan konfeksiyona dönüşünceye kadar her aşamasının fotoğraflarla yansıtıldığı sergi kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan katalogda ise 86 fotoğraf bulunuyor. Belgesel tarzda hazırlanan ve pamuk tarımının Osmanlı'dan günümüze kadar geçirdiği evrelerin de konu edildiği katalog yurt içi ve yurt dışında dağıtılacak. AA Genel Müdürü Hilmi Bengi, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Çukurova'nın beyaz altını'' olarak nitelenen pamuğun tohumdan konfeksiyona kadar geçen serüveninin, nisan ayından bu yana süren bir çalışmayla fotoğraflandığını kaydetti. Sergide 50 fotoğrafın bulunduğunu, katalogda ise 86 fotoğrafın yer aldığını kaydeden Bengi, ''2010 yılı AA açısından önemli bir yıl. AA, 1920'de Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Atatürk tarafından kuruldu. Biz bu yıl AA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu sergi de kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlandı. Arkadaşlarımızın bu çabasını destekleyen Süvari firmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun'a şükranlarımı sunuyorum'' dedi. Pamuğun, bir dönem Çukurova için ''beyaz altın'' olduğunu, Çukurova'nın Türkiye'de pamuk üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini vurgulayan Bengi, şöyle devam etti: ''Bu oranın son zamanlarda oldukça düştüğünü gözlemliyoruz. Bu sergiyi, ülke ekonomisinde sanki çaptan düşermiş gibi algılanan pamuk üretiminin, dünyada devlerle yarıştığımız tekstil sektörünün yenine canlanması, hayatiyet bulması, dikkatleri bu sektöre çekmek adına gerçekleştirdik. Bu sergiyi huzurlarınıza getirme fırsatı verdikleri için Süvari firmasına ve Adana Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.'' Süvari Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun ise çalışmaları dört ay önce başlayan serginin, uzun bir süreçte ortaya çıktığını belirterek, ''Pamuğu çalıştık. Çünkü pamuk, Adana ve Türkiye için çok önemli. Pamuk denilince, Adana'nın zenginliklerini hatırlıyoruz. Her yönüyle bir simge ama son dönemde biraz unutulmaya başlandı. Biz de hatırlatmak istedik'' diye konuştu. Sergide 50 fotoğraf bulunduğunu ancak bunların çekilen çok sayıda fotoğraf arasından seçildiğini vurgulayan Coşkun, ''Pamuğun tohumdan başlayıp, ne şekilde tarlada büyüdüğünü, toplandığını ve hangi aşamalarda geçtikten sonra kumaş olduğunu ve konfeksiyona kadar gidişini özetlemeye çalıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi. -''DOĞUŞTAN MEZARA HAYATIN HER KARESİNDE''- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komİsyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ise pamuğun insanların doğduğu gün sarıldığı bezin ve mezara konulduğu gün de kefenin ana maddesi olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla doğuştan mezara hayatımızın her karesinde yer alan çok önemli bir endüstri bitkisi. Dünyada Çin, ABD, Hindistan, Pakistan, Brezilya, Türkiye ve Avustralya, dünya pamuk üretimin yüzde 87'sini gerçekleştiriyor. Pamuk, gerçekten çok yönlü bir bitki ve zenginlik. Adana'nın zengin olduğu, zenginliğinin konuşulduğu yıllarla, zenginlemeden uzaklaştığı yıllar analiz edilirse, pamuk üretimiyle birebir ilişkili olduğunu söyleyebiliriz'' dedi. Bu yıl pamuğa önemli destekler verdiklerini ifade eden Kirişçi, şunları kaydetti: ''2002 yılında kütlü pamuk için üreticiye verilen destek 8,5 kuruş iken bu yıl 42 kuruş mertebesine çıkarıldı ve 5 kat artırıldı. 2010 yılındaki üretim 2009'a göre yüzde 25 fazla olacak gibi gözüküyor. Bu, umarım önümüzdeki yıllarda artarak sürecek. Bizim siyasiler olarak gösterdiğimiz bu gayrete destek veren, pamuğun, sosyal, siyasal, ekonomik ve endüstriyel açıdan, hangi perspektiften bakarsak bakalım ne kadar önemli olduğunu bir de fotoğraf kareleriyle gösteren AA'nın değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu bir anlamda, sosyal sorumluluk gibi de algılanabilir. Pamukla ilgili iş ve iş yerlerini bir kere daha görme imkanı bulduk. Bu çalışmaya sponsorluk yapan Ahmet Coşkun'a ve başkanı olduğu Süvari Giyim'e de teşekkür ediyorum.'' Adana Vali Vekili Fikret Deniz ise hükümetin verdiği destek sayesinde Adana'da pamuk ekiminin, geçmişte olduğu seviyeyi yakalayacağına inandığını kaydetti. AA Adana Bölge Müdürü Ersin Altınsoy da konuşmasında, tohumdan konfeksiyona emek yoğun bir üretimi mümkün olduğunca yalın fotoğraflarla belgeselci bir bakış açısıyla yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. AA Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak pamuğun konfeksiyona dönüşünceye kadar geçirdiği tüm evrelere objektifleriyle tanıklık ettiklerini belirten Altınsoy, ''Tohumdan, hasada, çırçır fabrikasından, iplik, dokuma, boyama ve konfeksiyon aşamalarına kadar işçilerin emeğini, döktüğü teri gördük, bir miktar biz de onlarla ter döktük. Yaptığımız çalışmanın, ekonomiye, pamuğun sağlık açısından hayatımızdaki yerine ve bu topraklarda yarattığı kültüre bir katkı olmasını diliyorum'' dedi. Açılış törenine, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak, Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer İlhan Tekdal, Bilgi İşlem Daire Başkanı Hüseyin İnan, Haber Yayın Müdür Yardımcısı Ercan Halıcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çetin Bedestenci, Seyhan Kaymakamı İsmail Hakkı Develi, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Yaşar Yurdabak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zembilci, ABD'nin Adana Konsolosu Daria Darnell, Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş, Adana Ticaret Odası Başkan Şaban Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat ile Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve çok sayıda davetli katıldı. 1-10 Ekim tarihleri arasında da M1 Adana Merkez Alışveriş Merkezi'ndeki salonda görülebilecek sergi, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok büyük kentte sanatseverlerle buluşacak.