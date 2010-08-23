-"BERTARAF, YOK ETME ANLAMINA GELİR" TBMM (A.A) - 23.08.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "bertaraf" sözcüğünün "yok etme" anlamına geldiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan İnce, açıklamayı, başta Sezen Aksu olmak üzere 'Evet' diyen sanatçılara, TÜSİAD, TOBB ve diğer iş dünyası örgütlerine, "sol adına konuşan dönek solculara, sahte aydınlara, kendisini sivil toplum örgütü zanneden aymazlara ithaf ettiğini" kaydetti. İnce, açıklamayla "siyaseten bir çağrı yapmadığını ve ikna amacı gütmediğini" de ifade etti. Türk Dil Kurumunun internet sitesinde yer alan Büyük Türkçe Sözlük'te "bertaraf"ın anlamının "kaldırılmış, giderilmiş" olarak verildiğini, yine aynı sitede bu sözcükle ilgili iki deyim bulunduğunu dile getiren İnce, "bertaraf olmanın", "ortadan kalkmak, yok edilmek", "bertaraf etmenin" ise "ortadan kaldırmak, gidermek" anlamlarına geldiğini kaydetti. Muharrem İnce, şu görüşleri dile getirdi: "Sayın Başbakan 'Bertaraf' sözcüğünü olmak fiili ile birlikte 'bertaraf olur' biçiminde kullanmıştır. Ancak kendi anlatımından anlaşılan o ki bertaraf olma kendiliğinden yaşanılan bir süreç değildir. Doğrudan kendisinin müdahil olacağı bir süreçtir. Dolayısıyla 'bertaraf olmak' deyiminden çok Başbakan 'bertaraf etme' deyimini ifade etmektedir. Çünkü, bu konuşmada 'huzuruma geldiklerinde' ifadesi kullanılmaktadır. -"KENDİSİNİ, MONARŞİNİN KRALI GİBİ GÖRÜYOR"- Büyük Türkçe Sözlük'te, "Padişah katının", "Huzura çıkmak" biçiminde açıklandığını ifade eden İnce, şöyle devam etti: "Görüldüğü gibi eski dilde 'Huzura çıkmak' deyimi 'Padişah Katı' sözcüğünün karşılığıdır. Şimdi soruyorum, hangi demokraside seçilmiş biri, anlamı 'yok etmek, öldürmek, dışarıda bırakmak, ortadan kaldırmak, imha etmek' olan bir sözcüğü kullanabilir? Hangi seçilmiş, temsil makamını 'padişah katı' anlamında ifade eder? Her yönetim biçiminin kendine özgü dili vardır. Bu sözcükler, demokrasinin değil monarşinin sözcükleridir. Başbakan ise kendisini demokrasinin Başbakanı değil, monarşinin kralı olarak görmektedir. Yandaşlarını ihya eden bir Başbakan'ın, kendisi gibi düşünmeyenleri, düşüncesini açıklamayanları imha edeceğini açıklaması onun kendi iç dünyasını, kafa yapısını ortaya koymaktadır."